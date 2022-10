Χαμένος τον Σεπτέμβριο, ένα βήμα πριν την πρωθυπουργία τον Οκτώβριο

Με τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον εκτός της «κούρσας» διαδοχής, ως σταθερό φαβορί για την πρωθυπουργία στη Βρετανία αναδεικνύεται πλέον ο Ρίσι Σούνακ.

Αν η Πένι Μορντάντ δεν καταφέρει να συγκεντρώσει στρατό υποστηρικτών, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα, η νίκη του Σούνακ σύντομα θα μοιάζει βέβαιη.

Ό,τι και αν συμβεί, θα υπάρξει νέος πρωθυπουργός, ο τρίτος μέσα σε επτά εβδομάδες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και όπως όλα δείχνουν, νικητής θα είναι ο χαμένος των εσωκομματικών εκλογικών διαδικασιών του Σεπτεμβρίου.

Εν μέσω αναταράξεων άνευ προηγουμένου, οι περισσότεροι Συντηρητικοί αναγνωρίζουν ότι το σπιράλ καταστροφικών γεγονότων που προηγήθηκε, βλάπτει σοβαρά τη φήμη του κόμματός τους.

Άλλωστε ο νικητής κληρονομεί τα βάρη που αποδείχτηκαν αβάσταχτα για τη Λιζ Τρας: ένα βαθιά διχασμένο κόμμα, άνοδο τιμών και κόστους διαβίωσης, άσχημα δημόσια οικονομικά και μια αντιπολίτευση που ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει εκλογική νομιμότητα για τη διαχείριση της κρίσης.

Άνοδος της λίρας

Πάντως, η λίρα κατέγραψε ελαφρά άνοδο μετά την ανακοίνωση του Τζόνσον ότι δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την ηγεσία των Συντηρητικών.

Η λίρα σημείωσε άνοδο στα 1,1318 δολάρια έναντι του δολαρίου σήμερα Δευτέρα το πρωί, από 1,1258 δολάρια την Παρασκευή. Το ευρώ, επίσης, υποχώρησε έναντι της λίρας, στις 86,93 πένες από 87,26 πένες.

Η επιλογή του Σούνακ, κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να προσφέρει σταθερότητα στις αγορές, μετά από εβδομάδες αναταραχών που πυροδότησε ο μίνι προϋπολογισμός της Τρας και είχαν ως αποτέλεσμα η λίρα να δεχτεί σημαντικές πιέσεις.

Η αποχώρηση Τζόνσον

Ανακοινώνοντας την αποχώρησή του, ο Τζόνσον τόνισε ότι έχει την υποστήριξη 102 βουλευτών των Τόρις, αλλά δεν θα λάβει μέρος στην κούρσα της διαδοχής της Λιζ Τραζ για να μην διχαστεί το κόμμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός, που επέστρεψε εσπευσμένα από τις διακοπές του στην Καραϊβική για να συμμετάσχει στην κούρσα, είχε συγκεντρώσει μέχρι χθες Κυριακή το βράδυ, περίπου 60 υπογραφές, έναντι περισσότερων των 140 για τον Ρίσι Σουνάκ και 25 για την Πένι Μόρντοντ.

Ο Μπόρις Τζόνσον συναντήθηκε με τους άλλους δύο διεκδικητές της ηγεσίας σε μία προσπάθεια να τους πείσει να συνταχθούν μαζί του.

Είμαστε ευγνώμονες στον Τζόνσον

Εν αναμονή της στάσης που θα κρατήσουν οι υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού μετά την απόφασή του να αποσυρθεί, ο Ρίσι Σούνακ διαμήνυσε ότι είναι ευγνώμων στον Τζόνσον.

2/ Although he has decided not to run for PM again, I truly hope he continues to contribute to public life at home and abroad.

Σε ανάρτησή του στο Twitter υπενθυμίζει ότι «ο Τζόνσον παρέδωσε το Brexit και το πρώτο σημαντικό εμβόλιο ευρείας κυκλοφορίας», ενώ προσθέτει ότι «ανέλαβε την πρωθυπουργία εν μέσω προκλήσεων, των πλέον σοβαρών που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η χώρα, και στη συνέχεια αντιμετώπισε τον Πούτιν και τον βάρβαρο πόλεμό του στην Ουκρανία».

Καταλήγει δε διαμηνύοντας: «Θα του είμαστε πάντα ευγνώμονες για αυτό».

Ακολούθως, σε δεύτερη ανάρτησή του σημειώνει πως «αν και αποφάσισε να μην είναι ξανά υποψήφιος πρωθυπουργός, ελπίζω πραγματικά να συνεχίσει να συνεισφέρει στη δημόσια ζωή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Από τον Τζόνσον στον Σούνακ

Ήδη, δύο υπουργοί της κυβέρνησης των Συντηρητικών, που αρχικά τάχθηκαν υπέρ της υποψηφιότητας Τζόνσον, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Σούνακ. Πρόκειται για τον υπουργό Εξωτερικών, Τζέιμς Κλέβερλι και τον Ναντίμ Ζαχάουι.

«Αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις εντός και εκτός Βρετανίας», ανέφερε ο Κλέβερλι μεταξύ άλλων σε μήνυμά του, τονίζοντας πως θα υποστηρίξει τον Σούντακ, υποψήφιο με τη «μεγαλύτερη εμπειρία».

We face great challenges at home and abroad.



I said we needed experience at the top of Government and I stand by that.



The candidate with the most experience is clearly @RishiSunak.



He can count on my full support as our PM and I will be voting for him.