Σούνακ: Είμαστε ευγνώμονες στον Μπόρις Τζόνσον

Θετικά σχόλια για τον Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε με αναρτήσεις του στο Twitter ο υποψήφιος για την πρωθυπουργία Ρίσι Σούνακ.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ανάρτησή του αναφέρει πως «ο Τζόνσον παρέδωσε το Brexit και το πρώτο σημαντικό εμβόλιο μεγάλης κυκλοφορίας. Οδήγησε τη χώρα μας μέσα από μερικές από τις πιο σκληρές προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ, και στη συνέχεια αντιμετώπισε τον Πούτιν και τον βάρβαρο πόλεμο του στην Ουκρανία» και προσθέτει: «Θα του είμαστε πάντα ευγνώμονες για αυτό».

Ακολούθως στη δεύτερη ανάρτησή του σημειώνει πως «αν και αποφάσισε να μην είναι ξανά υποψήφιος πρωθυπουργός, ελπίζω πραγματικά να συνεχίσει να συνεισφέρει στη δημόσια ζωή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

