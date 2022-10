Από τον Τζόνσον στον Σούνακ ο Κλέβερλι

Ακόμη ένας υποστηρικτής του Μπόρις Τζόνσον αλλάζει «στρατόπεδο» για να βρεθεί στο πλευρό του Ρίσι Σούνακ και να υποστηρίξει την υποστήριξή του στην ηγεσία των Τόρις. Πρόκειται για τον υπουργό Εξωτερικών, Τζέιμς Κλέβερλι.

Ο Κλέβερλι ανακοίνωσε την υποστήριξή του στον Τζόνσον χθες Κυριακή, λίγες ώρες πριν ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει ότι αποσύρεται από τη μάχη διαδοχής της Λιζ Τρας.

«Αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις εντός και εκτός Βρετανίας», αναφέρει ο Κλέβερλι μεταξύ άλλων και τονίζει πως θα υποστηρίξει τον Σούντακ, υποψήφιο με τη «μεγαλύτερη εμπειρία».

We face great challenges at home and abroad.



I said we needed experience at the top of Government and I stand by that.



The candidate with the most experience is clearly @RishiSunak.



He can count on my full support as our PM and I will be voting for him.