Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν ήταν μεταξύ των στόχων των πληγμάτων, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν μεταξύ των στόχων της επίθεσης που εξαπέλυσαν σήμερα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της χώρας, μετέδωσε η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN.

«Ισραηλινή πηγή επιβεβαιώνει: μεταξύ των στόχων της επίθεσης είναι ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Πεζεσκιάν», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ το KAN.

Δημοσιογράφος ανέφερε επίσης από τον αέρα του KAN το όνομα του Αλί Σαμχανί, συμβούλου του Χαμενεΐ και πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αν και πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν επλήγησαν με επιτυχία οι στόχοι αυτοί.

«Με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας σε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP. Όταν ρωτήθηκε αν ο Χαμενεΐ είναι μεταξύ των στόχων αυτών , ο αξιωματούχος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ισραήλ αποφάσισε να πλήξει το Ιράν λόγο της «ολοένα και πιο ταχείας» ανάπτυξης της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων. «Αναπτύσσουν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους κάθε μήνα και ο ρυθμός παραγωγής γίνεται ολοένα και πιο ταχύς», τόνισε η πηγή αυτή στους δημοσιογράφους.

«Πρόκειται για ένα καθεστώς που προχωρά προς την παραγωγή χιλιάδων πυραύλων τα επόμενα χρόνια. Μια θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», δήλωσε ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ένας τραυματίας έπειτα από πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Ισραήλ

Εκρήξεις ακούσθηκαν στο Τελ Αβίβ, δήλωσε στο Ρόιτερς αυτήκοος μάρτυρας. Ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε στο βόρειο Ισραήλ από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα, ανακοίνωσε σήμερα η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού.

Οι διασώστες και οι ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης «επιθεώρησαν χώρους από τους οποίους δέχθηκαν κλήσεις και στο στάδιο αυτό προσφέρουν φροντίδες σε έναν άνδρα περίπου 50 ετών, που τραυματίσθηκε ελαφρά από έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (Άστρο του Δαβίδ).