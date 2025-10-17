Χαμάς: Ζητά την έναρξη της β΄ φάσης της εκεχειρίας χωρίς παράδοση όλων των σορών

Η Χαμάς κάλεσε τους διεθνείς μεσολαβητές να συνεχίσουν την εφαρμογή της επόμενης φάσης της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι η διαδικασία παραμένει ημιτελής λόγω της μη παράδοσης των σορών των τελευταίων ομήρων.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η συγκρότηση επιτροπής κοινωνικής υποστήριξης, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των διοικητικών ζητημάτων στη Γάζα, σύμφωνα με τη συμφωνία που επετεύχθη με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Ωστόσο, η πρώτη φάση της συμφωνίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η Χαμάς δεν έχει παραδώσει τις σορούς των τελευταίων 19 ομήρων που έχασαν τη ζωή τους.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η οργάνωση καθυστερεί σκόπιμα την παράδοση ορισμένων σορών, ενώ η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν είναι σε θέση να τις εντοπίσει λόγω της εκτεταμένης καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας.