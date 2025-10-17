Η Χαμάς σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας ενδιάμεσης περιόδου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς στο Reuters, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί στον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης - θέσεις που αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά σχέδια για τον τερματισμό του πολέμου.

Το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Μοχάμεντ Νάζαλ, είπε επίσης ότι η οργάνωση ήταν έτοιμη για εκεχειρία διάρκειας έως πέντε ετών ώστε να αναδομηθεί η κατεστραμμένη Γάζα, με εγγυήσεις για το τι θα ακολουθήσει που εξαρτώνται από το αν στους Παλαιστινίους δοθούν «ορίζοντες και ελπίδα» για κρατική υπόσταση.

Μιλώντας στο Reuters σε συνέντευξη από τη Ντόχα, όπου πολιτικοί της Χαμάς διαμένουν εδώ και καιρό, ο Νάζαλ υπερασπίστηκε τις αποτρόπαιες πράξεις της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Γάζα, όπου τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν δημόσιες εκτελέσεις. Υπήρχαν πάντα «εξαιρετικά μέτρα» κατά τη διάρκεια πολέμου και οι εκτελεσθέντες ήταν εγκληματίες ένοχοι για φόνο, είπε.

Πιέσεις για αφοπλισμό

Ενώ η Χαμάς έχει εκφράσει ευρύτερα αυτές τις απόψεις στο παρελθόν, ο χρόνος των δηλώσεων του Νάζαλ δείχνει τα μεγάλα εμπόδια που εμποδίζουν τις προσπάθειες να εδραιωθεί ο πλήρης τερματισμός του πολέμου στη Γάζα, ημέρες μετά τη συμφωνία για την πρώτη φάση της εκεχειρίας.

Αυτές οι δηλώσεις καταδεικνύουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των θέσεων της Χαμάς και του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ενόψει διαπραγματεύσεων που αναμένονται να αφορούν τα όπλα της Χαμάς και τον τρόπο διακυβέρνησης της Γάζας.

Σε σχόλιο για τις δηλώσεις του Νάζαλ, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είπε ότι το Ισραήλ είναι δεσμευμένο στη συμφωνία εκεχειρίας και συνεχίζει να τηρεί και να εκπληρώνει το μέρος του σχεδίου.

«Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους στο πρώτο στάδιο. Δεν το έχει κάνει. Η Χαμάς ξέρει πού βρίσκονται τα σώματα των ομήρων μας. Η Χαμάς πρέπει να αποπυρηνικοποιηθεί σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία. Χωρίς αν και αλλά. Δεν το έχει κάνει. Η Χαμάς πρέπει να τηρήσει το 20-σημειώνιο σχέδιο. Ο χρόνος της τελειώνει», ανέφερε σε δήλωση προς το Reuters.

Το σχέδιο του Τραμπ της 29ης Σεπτεμβρίου ζητούσε από τη Χαμάς να επιστρέψει αμέσως όλους τους ομήρους πριν δεσμευτεί να αποπυρηνικοποιηθεί και να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Γάζας σε μια τεχνοκρατική επιτροπή υπό διεθνή μεταβατική αρχή.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε το σχέδιο, λέγοντας ότι θα αποσυναρμολογήσει τις στρατιωτικές ικανότητες της Χαμάς, θα τερματίσει την πολιτική της εξουσία και θα εξασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και απήγαγαν άλλους 251 κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ που προκάλεσαν τον πόλεμο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Χτυπημένη από το Ισραήλ στον πόλεμο, η τρομοκρατική οργάνωση βρίσκεται υπό έντονη πίεση να αφοπλιστεί και να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας, ή να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο επανάληψης της σύγκρουσης.

Σε ερώτηση αν η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της, ο Νάζαλ, μιλώντας την Τετάρτη, είπε: «Δεν μπορώ να απαντήσω με ναι ή όχι. Ειλικρινά, εξαρτάται από τη φύση του σχεδίου. Το σχέδιο αφοπλισμού που αναφέρεστε, τι σημαίνει; Σε ποιον θα παραδοθούν τα όπλα;»

Πρόσθεσε ότι τα θέματα που θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των όπλων, αφορούν όχι μόνο τη Χαμάς αλλά και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες και θα απαιτήσουν ευρύτερη θέση από τους Παλαιστίνιους.

Σε ερώτηση για την αντίδραση των ΗΠΑ στις δηλώσεις του Νάζαλ, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το Reuters στα σχόλια του Τραμπ την Πέμπτη.

«Έχουμε μια δέσμευση από αυτούς και υποθέτω ότι θα την τηρήσουν», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Χαμάς έχει επιστρέψει περισσότερα σώματα αλλά χωρίς να διευκρινίσει το θέμα της αποπυρηνικοποίησης ή της ενδιάμεσης παρουσίας της οργάνωσης στο έδαφος.

Ο Νάζαλ είπε επίσης ότι η οργάνωση δεν έχει ενδιαφέρον να κρατήσει τα υπόλοιπα σώματα των νεκρών ομήρων που συνελήφθησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς έχει παραδώσει τουλάχιστον 9 από τα 28 σώματα. Αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα στην ανάκτηση περισσότερων, είπε, προσθέτοντας ότι διεθνείς πλευρές όπως η Τουρκία ή οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στις έρευνες αν χρειαστεί.

Ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει σε κοινή ομάδα εργασίας μαζί με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τον εντοπισμό των σωμάτων.

Η Χαμάς συμφώνησε στις 4 Οκτωβρίου να απελευθερώσει τους ομήρους και να παραδώσει τη διακυβέρνηση σε μια τεχνοκρατική επιτροπή, αλλά δήλωσε ότι άλλα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρύτερο παλαιστινιακό πλαίσιο. Απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους τη Δευτέρα.

Ο Νάζαλ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις της δεύτερης φάσης θα ξεκινήσουν σύντομα.