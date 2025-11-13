Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ θα παραδώσουν σήμερα το βράδυ τη σορό ομήρου 

Τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου θα παραδώσουν σήμερα στις 8 μ.μ. τοπική ώρα οι ένοπλες δυνάμεις της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ. Εάν η παράδοση πραγματοποιηθεί, στη Γάζα θα παραμένουν οι σοροί τριών ομήρων.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Ισλαμική Τζιχάντ, που είναι σύμμαχος της Χαμάς και επίσης συνέλαβε ομήρους κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ότι η σορός ανακτήθηκε στη νότια πόλη της Γάζας, Χαν Γιούνις.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας του Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 επιζώντες ομήρους που εξακολουθούσαν να κρατούνται στη Γάζα, σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και που κρατούνταν στο Ισραήλ.

Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την επιστροφή των λειψάνων 28 ομήρων σε αντάλλαγμα για τα λείψανα 360 μελών της Χαμάς.