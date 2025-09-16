Καναδική έκθεση

Μια πρόσφατη έκθεση του Καναδικού Υπουργείου Οικονομικών αποκαλύπτει ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Χεζμπολάχ λαμβάνουν χρηματοδότηση από πηγές εντός Καναδά, αξιοποιώντας ευπάθειες της χώρας για την αποστολή κεφαλαίων στο εξωτερικό, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Η Χεζμπολάχ θεωρείται η δεύτερη πιο αναγνωρισμένη τρομοκρατική οργάνωση που χρηματοδοτείται από τον Καναδά. Η «Εκτίμηση Κινδύνων για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας 2025» αναδεικνύει ότι η ανοιχτή και σταθερή οικονομία του Καναδά καθιστά τη χώρα ελκυστικό στόχο για οργανωμένο έγκλημα και τρίτους φορείς που διευκολύνουν παράνομες δραστηριότητες.

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ συγκεντρώνουν κεφάλαια μέσω διάφορων μεθόδων, όπως εκμετάλλευση τραπεζών υπηρεσιών, υπηρεσιών παροχής χρηματικών συναλλαγών, κρυπτονομισμάτων, φιλανθρωπικών οργανισμών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και εγκληματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών (FINTRAC), η Χεζμπολάχ έχει χρησιμοποιήσει το εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για τη μεταφορά κεφαλαίων στον Λίβανο, με το λιμάνι του Μόντρεαλ να αποτελεί κεντρικό σύνδεσμο.

Το ξέπλυμα χρημάτων μέσω εμπορίου θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτο λόγω της ευκολίας σύστασης εταιρειών εισαγωγών-εξαγωγών και της χρήσης μεσαζόντων, που συσκοτίζουν τον πραγματικό σκοπό των κεφαλαίων.

Η Χεζμπολάχ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις και συμμετέχει σε παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών όπως κοκαΐνη, ηρωίνη, φαιντανύλη και καπταγόνα, με δίκτυα σε Λατινική Αμερική, ΗΠΑ και Καναδά.

Τα κρυπτονομίσματα θεωρούνται «πολύ υψηλή» ευπάθεια, καθώς η Χαμάς και η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως Bitcoin και Tether για συγκέντρωση και μεταφορά κεφαλαίων, συχνά μέσω διαδικτυακών μέσων και κοινωνικών δικτύων.

Ο Καναδάς έχει εισαγάγει πρόσφατα διατάξεις για κατάσχεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, ενώ οι υπηρεσίες ψηφιακού χρήματος υποχρεούνται να ενημερώνουν τη FINTRAC για μεγάλες ή άμεσες μεταφορές.

Οι τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν μακρά ιστορία χρήσης φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών για συγκέντρωση κεφαλαίων, αν και η πλειοψηφία των οργανισμών αυτών ενέχει μικρό κίνδυνο.

Η συνολική χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στον Καναδά αξιολογείται ως χαμηλή σε όγκο, αλλά η έκθεση σημειώνει ότι ακόμη και περιορισμένοι πόροι μπορούν να υποστηρίξουν επιθέσεις υψηλού αντίκτυπου.

Ορισμένοι φορείς, όπως το Κέντρο για το Ισραήλ και τις Εβραϊκές Υποθέσεις, ζητούν από την κυβέρνηση να κλείσει άμεσα τα κενά αυτά για να αποτραπεί η διείσδυση τρομοκρατικών οργανώσεων στη χώρα.