Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα προπαγανδιστικό βίντεο με τον όμηρο Ομρί Μιράν

Οι τρομοκράτες της Χαμάς έδωσαν την Τετάρτη (23/04) στη δημοσιότητα προπαγανδιστικό βίντεο με τον όμηρο Ομρί Μιράν, ο οποίος απήχθη από το Κιμπούτζ Ναχάλ Οζ στις 7 Οκτωβρίου 2023, μπροστά στα μάτια της γυναίκας του και των δύο παιδιών του.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Μιράν είχε εμφανιστεί προηγουμένως σε προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς τον περασμένο Απρίλιο.

Σε αυτό το βίντεο, διάρκειας κάτω των 3 λεπτών, ο όμηρος, ο οποίος μιλάει εβραϊκά, ζητά από την ισραηλινή κυβέρνηση να ενεργήσει για την απελευθέρωσή του.

O Ομρί Μιράν εμφανίζεται στο βίντεο να γιορτάζει, όπως λέει ο ίδιος, τα 48α γενέθλιά του, που ήταν στις 11 Απριλίου, ανάβοντας ένα κερί, τα δεύτερα γενέθλια υπό την αιχμαλωσία των τρομοκρατών. Ισραηλινά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του.

The sadistic Hamas bastards release propaganda video of Omri Miran, on eve of Holocaust Remembrance Day. They even forced him to light birthday candle, his second birthday in captivity.



My heart goes out to his wife @LishayLM and brother-in-law @MosheELavi.



Painful images like… pic.twitter.com/6Z9MlufSNf