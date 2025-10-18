Χαβάη: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα (vid)

Το ηφαίστειο Κιλαουέα, ένα από τα πιο δραστήρια του πλανήτη, εξερράγη ξανά στη Χαβάη, εκτοξεύοντας λάβα από τον κρατήρα του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έκρηξη της Παρασκευής, ήταν η 35η από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς το ηφαίστειο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες.

Οι πίδακες από τον νότιο αγωγό του κρατήρα έφτασαν τα 400 μέτρα ύψος, ψηλότερα ακόμη και από το Empire State Building της Νέας Υόρκης.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης προκειμένου να δουν από κοντά το εντυπωσιακό φαινόμενο, το οποίο μετέδωσαν ζωντανά και δεκάδες κάμερες στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), οι επαναλαμβανόμενες εκρήξεις θεωρούνται μέρος μιας ενιαίας ηφαιστειακής δραστηριότητας, καθώς το μάγμα φαίνεται να ακολουθεί την ίδια διαδρομή προς την επιφάνεια.