H Ρωσία λέει ότι το ΝΑΤΟ έχει εντείνει τις δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών κοντά στα σύνορα της

Η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ έχει εντατικοποιήσει τις δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη σύμμαχο της Λευκορωσία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.



Υπενθυμίζεται οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συνεδρίασαν νωρίτερα σήμερα στις Βρυξέλλες, με τις συνομιλίες τους να αναμένεται να επικεντρωθούν στην απειλή που αποτελεί η Ρωσία, στις αμυντικές δαπάνες, τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης και την υποστήριξη της Ουκρανίας.



Επιπλέον, την Τετάρτη, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πριν από συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας, ότι η στρατιωτική συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την προστασία των χωρών μελών από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ερωτηθείς αν θα εντείνουν τις προσπάθειές τους, ο Ρούτε είπε ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν διαφορετικούς ρόλους — το ΝΑΤΟ παρέχει τις στρατιωτικές δυνατότητες, ενώ η ΕΕ διαθέτει τη «μαλακή ισχύ» της εσωτερικής αγοράς και φροντίζει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι.



Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, δήλωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να ενοποιήσει τους διαφορετικούς κανονισμούς και κανόνες εμπλοκής των συμμάχων για τις αποστολές στην ανατολική πλευρά.



«Είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε πάνω σε αυτούς τους κανονισμούς και να τους κάνουμε πιο ενωμένους», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.