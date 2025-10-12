«Η Γερμανία θέλει να συμβάλει στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου, στη διατήρηση της εκεχειρίας και στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενόψει του αυριανού ταξιδιού του εκτάκτως στην Αίγυπτο προκειμένου να παραστεί στην υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή είκοσι χωρών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται Ελλάδα και Κύπρος.

Mε ανακούφιση παρακολουθεί η γερμανική κυβέρνηση τις τελευταίες εξελίξεις για μια ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, εξ ου και η παρουσία του καγκελάριου και κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης αύριο στην Αίγυπτο.

Την ίδια ώρα διπλωματικοί κύκλοι του Βερολίνου παρακολουθούν με πιο συγκρατημένη διάθεση τις εξελίξεις, εκτιμώντας ότι η επιτυχία της «ειρήνης Τραμπ» θα κριθεί στην πράξη μακροπρόθεσμα.

Η Γερμανία και η Ανοικοδόμηση της Γάζας

Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών η σχεδιαζόμενη από τη Γερμανία και την Αίγυπτο Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Γάζας αναμένεται να διεξαχθεί άμεσα και μάλιστα στις επόμενες εβδομάδες.

Η Γερμανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της DW που υπογράφει ο Γενς Τούραου, επικαλούμενη δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τις προηγούμενες μέρες, επιδιώκει μια Διάσκεψη ευρύτερου χαρακτήρα, η οποία θα σκιαγραφεί επίσης το πολιτικό πλαίσιο στη Λωρίδα της Γάζας, λαμβάνοντας υπόψιν τον μακροπρόθεσμο στόχο περί λύσης δύο κρατών.

«Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Γάζας, η Γερμανία θεωρεί ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να απουσιάζει, όπως συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι. Σύμφωνα με την DW, υπάρχει συμφωνία μεταξύ Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών για κοινή γραμμή ως προς την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος των Σοσιαλδημοκρατών για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής στη γερμανική βουλή, Άντις Αχμέτοβιτς, ανέφερε μάλιστα ότι η Γερμανία θα μπορούσε να συμβάλει «στην κατασκευή προσωρινών καταφυγίων, στην απομάκρυνση των ερειπίων, την αποκατάσταση της ύδρευσης και την αποκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος»

