Η Βρετανία προετοιμάζει ένα αεροπλανοφόρο για πιθανή αποστολή στη Μέση Ανατολή, μειώνοντας κατά το ήμισυ την προθεσμία ειδοποίησης για μετακίνηση σε πέντε ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Η επιτάχυνση του χρόνου ετοιμότητας του HMS Prince of Wales σημαίνει ότι το γιγαντιαίο σκάφος θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί πιο γρήγορα σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για κινητοποίηση.

Σύμφωνα με πηγή, τα πληρώματα έχουν επίσης ειδοποιηθεί για πιθανή αποστολή μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι το πολεμικό πλοίο, το οποίο μεταφέρει μαχητικά αεροσκάφη F-35 και θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σειρά άλλων πλοίων και ένα υποβρύχιο, θα σταλεί για να ενισχύσει την άμυνα της Βρετανίας στον Κόλπο και γύρω από την Κύπρο, αλλά σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα έχει περισσότερες επιλογές για να το μετακινήσει γρηγορότερα, αν κριθεί απαραίτητο.