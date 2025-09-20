Jerusalem Post

Η Αίγυπτος απειλεί με στρατιωτική κλιμάκωση ως απάντηση στο μαζικό εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας, δήλωσε Αιγύπτιος στρατιωτικός αξιωματούχος στην εφημερίδα al-Akhbar, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Οι πιθανές αιγυπτιακές στρατιωτικές ενέργειες περιλαμβάνουν τη διπλασιασμό του αριθμού των αιγυπτιακών στρατευμάτων και τη μεταφορά όπλων και αεροσκαφών στη χερσόνησο του Σινά, με τον αξιωματούχο να προσθέτει ότι ελπίζει να λειτουργήσει ως «αποτρεπτικός παράγοντας για το Τελ Αβίβ».

Ο στρατιωτικός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι «οι οδηγίες για το σχέδιο αντιμετώπισης οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν να μην πυροβολείται κανένας Παλαιστίνιος που πλησιάζει τα σύνορα, και να αντιμετωπίζεται το ζήτημα αποκλειστικά σύμφωνα με ανθρωπιστικά πρότυπα.»

Η πηγή πρόσθεσε ότι «η μετακίνηση πληθυσμού προς τα σύνορα συνιστά άμεση απειλή για την αιγυπτιακή εθνική ασφάλεια και απαιτεί μια διαφορετική στρατιωτική κατάσταση από την τρέχουσα.»

Το Κάιρο, μέσω επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους, εξέφρασε επίσης «τη δυσαρέσκειά του για τις επαναλαμβανόμενες ισραηλινές αναφορές περί κατηγοριών ότι χρησιμοποιούνται drones για τη λαθρεμπορία όπλων προς τους τρομοκράτες της Χαμάς μέσω της Αιγύπτου», όπως ανέφερε η al-Akhbar.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελατί, δήλωσε τον προηγούμενο μήνα στο CNN ότι οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση Παλαιστινίων από τη Γάζα αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

«Δεν θα το αποδεχτούμε, δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό και δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί», πρόσθεσε στη συνέντευξη.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το Κάιρο εργάζεται «μέσω διαφόρων καναλιών, με ένα στόχο, την ανακούφιση του βάρους και των δυσκολιών των Παλαιστινίων».





