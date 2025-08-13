Guardian για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: «Η συνταγή για καταστροφή»

Στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρεται ανάλυση του Guardian την Τετάρτη, κάνοντας λόγο για «συνταγή προς την καταστροφή» ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής στην Αλάσκα των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Σημειώνεται πως η ανάλυση της βρετανικής εφημερίδας δημοσιεύτηκε πριν από το μπαράζ επικοινωνιών που είχε ο Τραμπ με ηγέτες της Ευρώπης και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ μαίνεται για πάνω από 3,5 χρόνια ο πόλεμος στην ανατολική Ευρώπη που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Guardian στέκεται στη συνάντηση που είχαν ο Τραμπ με τον Πούτιν το 2018 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η αναφορά που είχε κάνει ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου, αναφορικά με τις φήμες και κατηγορίες για ανάμειξη του Πούτιν στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Πούτιν λέει ότι δεν είναι η Ρωσία. Δεν βλέπω κανένα λόγο για να είναι» είχε πει ο Τραμπ.

«Προβολή» στο σήμερα

Για την Παρασκευή τα διακυβεύματα είναι ακόμη μεγαλύτερα, καθώς ο Τραμπ και ο Πούτιν σχεδιάζουν να συναντηθούν την Παρασκευή στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο θα συζητήσουν την «ανταλλαγή εδαφών» στην πρώτη συνάντηση του Πούτιν με ηγέτη της G7 μετά την εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να βγει για άλλη μια φορά από μια κλειστή συνάντηση κηρύττοντας το ευαγγέλιο του Κρεμλίνου.

Ο Λευκός Οίκος έχει μειώσει τις προσδοκίες για τη Σύνοδο Κορυφής – ένα σημάδι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία στο τραπέζι. «Πρόκειται πραγματικά για μια συνάντηση για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, λίγο» είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Υποστήριξε ακόμα πως θα ξέρει μέσα στα πρώτα λεπτά αν ο Πούτιν είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός και θα το μεταφέρει στον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Αυτή η κυκλοθυμική προσέγγιση του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική μπορεί να ευνοεί τους αντιπάλους των ΗΠΑ, αλλά τους έχει απογοητεύσει κιόλας, σχολιάζει ο Guardian. Ηγέτες όπως ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προτιμούν να προετοιμάζονται καλύτερα πριν συναντηθούν με τον Τραμπ, ακριβώς λόγω της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πούτιν δεν θα αφήσει να περάσει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία να δοκιμάσει να επηρεάσει τον Τραμπ στο τετ-α-τετ που θα έχουν, μόνο με τους διερμηνείς τους.

Θα έχουν όμως πραγματικές επιπτώσεις ότι αποφασίσουν οι δύο άνδρες στην κατ’ιδίαν συνάντησή τους; Η προϊστορία λέει ότι το 2018 αυτά που συμφώνησαν για τη μία και την άλλη πλευρά δεν υλοποιήθηκαν παρά . Αυτή τη φορά όμως το «μενού» περιλαμβάνει την Ουκρανία και οι συνέπειες θα είναι βαρύτερες.