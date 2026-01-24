Σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον έστειλε η Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι ο ορυκτός της πλούτος δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η υπουργός Ορυκτών Πόρων, Naaja Nathanielsen, απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να αποκτήσουν λόγο ή έλεγχο επί των μεταλλευτικών αποθεμάτων του νησιού, τονίζοντας ότι «κανένα ξένο κράτος δεν πρέπει να αποφασίζει για τον πλούτο της Αρκτικής».

Σε συνέντευξή της στο Politico, δύο ημέρες μετά τις συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Nathanielsen διέψευσε ότι υπάρχει περιθώριο συμφωνίας που θα θίγει την κυριαρχία της Γροιλανδίας. «Όλα είναι στο τραπέζι, εκτός από την εδαφική μας κυριαρχία», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι το μέλλον του μεταλλευτικού τομέα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Νουούκ.

Ο Τραμπ είχε προκαλέσει αντιδράσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, απειλώντας με επιβολή βαριών δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν παραχωρηθεί η Γροιλανδία - ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας - στις ΗΠΑ. Αν και στη συνέχεια έκανε λόγο για «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας», οι δηλώσεις του αναζωπύρωσαν ανησυχίες περί αμερικανικών βλέψεων στους τεράστιους πόρους του νησιού.

Η Γροιλανδία διαθέτει σημαντικά αποθέματα σπάνιων γαιών, που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να καλύψουν έως και το ένα τέταρτο της παγκόσμιας ζήτησης, καθώς και κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και χρυσού. Παρά τον πλούτο αυτό, η εκμετάλλευσή τους παραμένει περιορισμένη, λόγω υψηλού κόστους, περιβαλλοντικών ανησυχιών και γεωπολιτικών ισορροπιών.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, το συζητούμενο «πλαίσιο» θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δημιουργία εποπτικού συμβουλίου για τους πόρους του νησιού. Η Nathanielsen απέρριψε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο: «Αυτό θα σήμαινε παράδοση της κυριαρχίας μας. Είναι δική μας αρμοδιότητα το τι συμβαίνει με τα μεταλλεύματά μας», είπε, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο πολυμερών συνομιλιών και συνεργασιών.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι η Γροιλανδία δεν αποκλείει συμφωνίες ούτε με τις ΗΠΑ ούτε με το ΝΑΤΟ, υπενθυμίζοντας ότι από το 2019 υπάρχει ήδη μεταλλευτική συνεργασία με την Ουάσινγκτον. «Αλλά δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε τα μεταλλεύματά μας με την κυριαρχία μας», υπογράμμισε.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή», σημειώνοντας ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, θεωρώντας τη Γροιλανδία στρατηγικό εταίρο για την εξασφάλιση κρίσιμων πρώτων υλών. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, η Νουούκ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ συνεργασιών και απόλυτης προστασίας της κυριαρχίας της.