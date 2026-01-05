Η Γροιλανδία ελπίζει να βελτιώσει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο πρωθυπουργός του αρκτικού νησιού Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.
AP Photo/Evgeniy Maloletka
AP Photo/Evgeniy Maloletka
Γροιλανδία προς Τραμπ: Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Βενεζουέλα
