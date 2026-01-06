Γροιλανδία και Δανία ζητούν συνάντηση με τον Ρούμπιο

Η Γροιλανδία και η Δανία ζήτησαν να συναντήσουν γρήγορα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να συζητήσουν για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρόθεσή του να προσαρτήσει το αρκτικό νησί, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας.

«Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν σημαντικές δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία», έγραψε στο Facebook η Βίβιαν Μότζφελντ.

«Δεν έχει καταστεί δυνατό έως σήμερα για τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να συναντηθεί με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η κυβέρνηση της Δανίας ζήτησαν, καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, μια συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών», πρόσθεσε.

Την ώρα που η Γροιλανδή αξιωματούχος έκανε την ανάρτηση, πραγματοποιείται συνάντηση στο Δανικό Κοινοβούλιο μεταξύ της δανικής κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων με θέμα τη σχέση μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Βασίλειο της Δανίας αποτελείται από τη μητροπολιτική Δανία, τις Νήσους Φερόε και τη Γροιλανδία.