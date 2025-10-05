Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν συζητήσει την απόκτηση μεριδίου στην Critical Metals Corp CRML.O, σύμφωνα με το Reuters. Αυτό θα έδινε στην Ουάσινγκτον πρόσβαση στο μεγαλύτερο έργο σπάνιων γαιών στη Γροιλανδία, το αρκτικό έδαφος που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προτείνει να αγοράσει.

Εάν οριστικοποιηθεί, η συμφωνία θα σηματοδοτήσει την τελευταία πολιτική ανατροπή για το κοίτασμα σπάνιων γαιών Tanbreez, το οποίο ο πρώην Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πίεσε με επιτυχία να πωληθεί στην Critical Metals με έδρα τη Νέα Υόρκη για πολύ μικρότερο τίμημα από ό,τι προσφερόταν από μια κινεζική εταιρεία.

Η Ουάσιγκτον απέκτησε πρόσφατα μερίδια στις εταιρείες Lithium Americas LAC.TO και MP Materials MP.N, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του Τραμπ να επωφεληθούν οι ΗΠΑ από την αυξανόμενη παραγωγή ορυκτών που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συζητήσεις για το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον να αποκτήσει μετοχικό μερίδιο στην Critical Metals δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

«Εκατοντάδες εταιρείες μας προσεγγίζουν προσπαθώντας να πείσουν την κυβέρνηση να επενδύσει στα έργα τους που αφορούν κρίσιμα ορυκτά», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στο Reuters. «Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα συγκεκριμένο με αυτή την εταιρεία αυτή τη στιγμή».

Από την πλευρά της, η Critical Metals δεν απάντησε.

Τα σπάνια γαιώδη στοιχεία προσφέρουν ισχυρές μαγνητικές ιδιότητες που είναι κρίσιμες για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, από τα ηλεκτρικά οχήματα έως τα πυραυλικά συστήματα. Η σημασία τους ωθεί τις δυτικές χώρες να αναζητήσουν νέες πηγές εφοδιασμού, προκειμένου να μειώσουν την εξάρτησή τους από τον σχεδόν απόλυτο έλεγχο της Κίνας στην εξόρυξη και επεξεργασία τους.

Η Critical Metals, η οποία συμφώνησε να αγοράσει το κοίτασμα Tanbreez της Γροιλανδίας πέρυσι έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και 211 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές, υπέβαλε αίτηση τον Ιούνιο για επιχορήγηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του "Defense Production Act", ενός νόμου της εποχής του Ψυχρού Πολέμου που αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγής αγαθών για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ωστόσο, τις τελευταίες έξι εβδομάδες, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την εταιρεία σχετικά με τη μετατροπή της επιχορήγησης σε μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Εάν η συμφωνία προχωρήσει, η μετατροπή των 50 εκατομμυρίων δολαρίων θα σημαίνει ένα μερίδιο περίπου 8% στην εταιρεία, αν και οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί και το τελικό μέγεθος του μεριδίου θα μπορούσε να είναι υψηλότερο ή η ίδια η συμφωνία να καταρρεύσει.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο ανακατανομής 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον νόμο CHIPS για τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων στον τομέα των ορυκτών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον Αύγουστο. Ο νόμος, επίσημα γνωστός ως CHIPS and Science Act, υπογράφηκε από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022 και έχει ως στόχο να απομακρύνει την παραγωγή τσιπ από την Ασία.

Οι συζητήσεις για την επένδυση στην Critical Metals καθυστέρησαν λόγω των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες για την απόκτηση μεριδίου 5% στην Lithium AmericasLAC.TO, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Η διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης δεν αναμένεται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη που συμμετέχουν στις συζητήσεις θεωρούνται απαραίτητοι κυβερνητικοί υπάλληλοι, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Μέρος της συζήτησης επικεντρώνεται στον τρόπο έκδοσης των ενταλμάτων που θα δώσουν στην Ουάσιγκτον το μερίδιο, ανέφερε μία από τις πηγές. Τα εντάλματα δίνουν στους κατόχους τους το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές σε καθορισμένη τιμή.

Το μερίδιο συμμετοχής θα είναι ξεχωριστό από το δάνειο ύψους 120 εκατομμυρίων δολαρίων που εξετάζει η Αμερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών (EXIM) για να βοηθήσει την εταιρεία να αναπτύξει το Tanbreez, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Εκπρόσωπος της EXIM δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει.

Η Γροιλανδία έλκει τις ΗΠΑ

Ακόμη και πριν ο Τραμπ εκφράσει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, η Ουάσιγκτον είχε μακροχρόνια οικονομικά συμφέροντα στο δανικών συμφερόντων έδαφος.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν επισκέφθηκαν την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, τον περασμένο Νοέμβριο, προσπαθώντας να προσελκύσουν επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της εξόρυξης του νησιού. Ο Τραμπ έστειλε επίσης τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντο Βανς στο νησί τον Μάρτιο. Μία από τις μεγαλύτερες βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ βρίσκεται στη βόρεια Γροιλανδία.

Το έργο Tanbreez αναμένεται να κοστίσει 290 εκατομμύρια δολάρια για να τεθεί σε εμπορική παραγωγή, όπως έχει δηλώσει προηγουμένως η εταιρεία.

Το δάνειο EXIM θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση τεχνικών εργασιών και την έναρξη της παραγωγής του ορυχείου έως το 2026. Μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία, το ορυχείο αναμένεται να παράγει 85.000 μετρικούς τόνους ανά έτος συμπυκνώματος σπάνιων γαιών. Ο τόπος περιέχει επίσης γάλλιο, το οποίο η Κίνα υπέβαλε σε περιορισμούς εξαγωγής πέρυσι, και ταντάλιο.

Ο τομέας της εξόρυξης στη Γροιλανδία έχει αναπτυχθεί αργά τα τελευταία χρόνια, εμποδισμένος από το περιορισμένο ενδιαφέρον των επενδυτών, τις γραφειοκρατικές προκλήσεις και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Επί του παρόντος, λειτουργούν μόνο δύο μικρά ορυχεία.

Η απομακρυσμένη, κρύα τοποθεσία του Tanbreez θεωρείται ότι αποτελεί πρόκληση για την ανάπτυξή του, αν και το κοίτασμα βρίσκεται κοντά σε μια σημαντική υδάτινη οδό.