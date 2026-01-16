Έβαλε τα κλάματα σε ζωντανή σύνδεση η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας λόγω της «μεγάλης πίεσης» από τον Τραμπ (vid)

Με δάκρυα, η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βιβιάν Μότζφελντ, περιέγραψε την «έντονη πίεση» που δέχεται λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για ανάληψη ελέγχου της περιοχής.

Η Βίβιαν Μότζφελντ και ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, συναντήθηκαν την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνομιλίες που κατέληξαν σε «θεμελιώδη διαφωνία».

«Δουλεύουμε πολύ σκληρά στο υπουργείο μας, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε πολλοί», ανέφερε σε συνέντευξή της στο εθνικό δίκτυο KNR μετά τις συνομιλίες. «Κανονικά δεν θα ήθελα να πω αυτά τα λόγια, αλλά θα τα πω: Είμαστε πολύ δυνατοί. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά τις τελευταίες μέρες, φυσικά…», πρόλαβε να προσθέσει πριν την πάρουν τα δάκρυα.

«Συγκινούμαι πολύ. Είμαι καταβεβλημένη. Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Οι προετοιμασίες μας και η αυξανόμενη πίεση ήταν έντονες», κατάφερε τελικά να πει.

«Παραμένει δυνατή η κυβέρνηση της Γροιλανδίας»

Παράλληλα, η υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας παραμένει δυνατή και υποσχέθηκε να εργαστεί «ώστε ο λαός της Γροιλανδίας στη χώρα μας να νιώθει ασφαλής και να ζει με ασφάλεια», προσθέτοντας: «Χρησιμοποιούμε όλη μας τη δύναμη για να το πετύχουμε καθώς συνεχίζουμε το έργο μας».

Σημειώνεται ότι η Μότσφελντ συναντήθηκε χθες μαζί με με τον Δανό Υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, σε συνομιλίες που κατέληξαν σε διαφωνία για τη Γροιλανδία που έχει... ανοίξει για τα καλά την όρεξη του Τραμπ.