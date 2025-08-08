Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε αναφορά του NBC, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαπληκτίστηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τον Ιούλιο, όταν οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς ψευδή».

«Είναι ψευδείς ειδήσεις», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Jerusalem Post.

Σύμφωνα με το NBC, το οποίο επικαλέστηκε δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι οι αναφορές για εκτεταμένη πείνα στη Γάζα ήταν ψευδείς και ότι η Χαμάς τις είχε κατασκευάσει.

Η κλήση περιγράφηκε από τους αξιωματούχους ως «μια άμεση, κυρίως μονόπλευρη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας», στην οποία ο Τραμπ «μιλούσε κυρίως».

«Οι ΗΠΑ όχι μόνο θεωρούν ότι η κατάσταση είναι τραγική, αλλά την έχουν και υπό την ευθύνη τους λόγω του GHF», είπε ο πρώην αξιωματούχος, αναφερόμενος στο Ανθρωπιστικό Ταμείο της Γάζας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Μετά την κλήση, ο ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff αποσπάστηκε στη Μέση Ανατολή προκειμένου να ενημερωθεί για ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κατάσταση, την επιστροφή των ομήρων και το τέλος του πολέμου.

Τόσο οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου όσο και οι ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν αρνηθεί να σχολιάσουν την τηλεφωνική κλήση.