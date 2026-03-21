Γουόλτς (πρ. ΗΠΑ στον ΟΗΕ): Στο τραπέζι και η χερσαία επέμβαση στο Ιράν

Ο Τραμπ έχει «όλες τις επιλογές» στη διάθεσή του σχετικά με τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στο εσωτερικό του Ιράν, είπε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικλ Γουόλτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN.

Η υποβάθμιση των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας από αέρος ή θάλασσας παραμένει η «προτιμώμενη επιλογή», ​​πρόσθεσε.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν εξακολουθεί να συνάδει με την πλατφόρμα «Πρώτα η Αμερική» που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για να διεκδικήσει με επιτυχία το αξίωμα, είπε ο Γουόλτς, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «επιδιώκει να τερματίσει τους πολέμους σε όλο τον κόσμο. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτός είναι ο απόλυτος ατελείωτος πόλεμος με την έννοια ότι συνεχίζεται εδώ και 47 χρόνια».

Ο Γουόλτς υποστήριξε ότι ο Τραμπ έδωσε μια ευκαιρία στη διπλωματία πριν αποφασίσει «αρκετά πια» και καταφύγει σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Η απόφαση της κυβέρνησης την Παρασκευή να άρει τις κυρώσεις σε εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου είναι «πολύ προσωρινή» και απαραίτητη για να «νικηθεί η ιρανική στρατηγική που οδηγεί τις τιμές της ενέργειας τόσο ψηλά», δήλωσε.