Times of Israel

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παρέστησαν απόψε στο Τελ Αβίβ σε συγκέντρωση που οργανώθηκε από τις οικογένειες των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα, καθώς η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς προβλέπει σύντομα την απελευθέρωσή τους, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, μίλησε σε ένα ενθουσιώδες πλήθος στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες, τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και τις οικογένειες των ομήρων.

Μαζί του είναι η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του προέδρου των ΗΠΑ, και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ονειρεύτηκα αυτή τη νύχτα. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι», λέει ο Γουίτκοφ υπό χειροκροτήματα.

"I only wished the (US) President was here. He would love this"



BREAKING: US Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff speaks at a rally in Hostages Square in Tel Aviv.



Follow live 🔗 https://t.co/qULAZOztNU



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/UAxfbfn81T — Sky News (@SkyNews) October 11, 2025

«Μακάρι να ήταν εδώ ο πρόεδρος, θα το λάτρευε αυτό», πρόσθεσε με το πλήθος να φωνάζει «ευχαριστώ Τραμπ, ευχαριστώ Γουίτκοφ».

«Πρώτα και κύρια θέλω να τιμήσω τον λαό του Ισραήλ», λέει ο Γουίτκοφ. «Το θάρρος και η αντοχή σας ενέπνευσαν τον κόσμο».

Αναφερόμενος στον Τραμπ, τον χαρακτήρισε «ανθρωπιστή με αδάμαστο πνεύμα» που απέδειξε ότι «η ηγεσία με θάρρος και η ηθική σαφήνεια μπορούν να αλλάξουν την ιστορία».

«Στις πιο δύσκολες στιγμές, αρνήθηκε να δεχτεί ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι άπιαστη. Ένωσε έθνη διχασμένα από δεκαετίες συγκρούσεων και απέδειξε ότι η δύναμη και η ειρήνη δεν είναι αντίθετες, αλλά σύμμαχες», κατέληξε ο Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ απέδωσε φόρο τιμής και στις οικογένειες των ομήρων, οι οποίες, όπως σημείωσε, «σήκωσαν το ηθικό βάρος ενός ολόκληρου έθνους» και «έδειξαν ένα θάρρος που με άγγιξε όσο τίποτα άλλο στη ζωή μου».

«Το θάρρος σας συγκίνησε ολόκληρο τον κόσμο. Προσευχηθήκατε άγρυπνα και δεν αφήσατε ποτέ τον κόσμο να ξεχάσει τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Με αυτόν τον τρόπο, τους τιμάτε και τους ευλογείτε», πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ στη συνέχεια έδωσε το μικρόφωνο στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος λέει ότι «δεν θα μπορούσα να νιώθω πιο περήφανος που είμαι φίλος του Ισραήλ», ενώ ευχαρίστησε του «καταπληκτικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

Ο Κούσνερ αναφέρθηκε και στις έντονες παρασκηνιακές συζητήσεις που οδήγησαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Παρατηρώ ότι ο Γουίτκοφ δεν είχε λέξεις με τέσσερα γράμματα στην ομιλία του, επειδή νομίζω ότι τις χρησιμοποίησε όλες στη διαπραγμάτευση», λέει ο Κούσνερ.

Στη συνέχεια μίλησε η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία είπε ότι η επιστροφή κάθε ομήρου είναι ένας «θρίαμβος πίστης, θάρρους και ανθρωπιάς».

Προσευχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα «ίασης για όλους σας», λέει, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι το «επόμενο κεφάλαιο» θα είναι μια «διαρκής ειρήνη».

«Ο Θεός να σας ευλογεί όλους που στέκεστε αλληλέγγυοι σε αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο», λέει.

Την ώρα της αποχώρησής τους από τη σκηνή, σύμφωνα με το BBC οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «ευχαριστώ Τραμπ».

Ζωντανή εικόνα από την πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ

Ισραήλ: Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Γάζα

Νωρίτερα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μετέβησαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε ο ισραηλινός στρατός, δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στη Λωρίδα της Γάζας με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ», δήλωσε ο στρατός.