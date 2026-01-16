Γουίτκοφ: Πραγματικά ελπίζω να υπάρξει διπλωματική λύση με το Ιράν

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ προτιμά μια διπλωματική λύση, αντί για στρατιωτική, στις συνεχιζόμενες εντάσεις με το Ιράν, που πυροδοτήθηκαν από τη θανατηφόρα βία του καθεστώτος εναντίον των διαδηλωτών.

Σε ερώτηση που του τέθηκε σε συνέντευξη κατά τη διάσκεψη του Ισραηλινοαμερικανικού Συμβουλίου στη Φλόριντα, αν πιστεύει ότι είναι πιθανή μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ο Γουίτκοφ απάντησε: «Ελπίζω να υπάρξει διπλωματική λύση. Πραγματικά το ελπίζω».

Όπως ανέφεραν οι Times of Israel, o Αμερικανός απεσταλμένος είπε ότι μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν θα αντιμετωπίσει τέσσερα ζητήματα: «Τον εμπλουτισμό ουρανίου, τους πυραύλους — πρέπει να μειώσουν τα αποθέματά τους, το πραγματικό [πυρηνικό] υλικό που διαθέτουν, το οποίο είναι περίπου 2000 κιλά εμπλουτισμένο σε ποσοστό μεταξύ 3,67% και 60%, και τους «δορυφόρους» τους.

Υπογράμμισε ότι το Ιράν μπορεί να είναι διατεθειμένο να συμβιβαστεί και στα τέσσερα ζητήματα, καθώς η οικονομία του βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

«Αν θέλουν να επιστρέψουν στην Κοινωνία των Εθνών, μπορούμε να λύσουμε αυτά τα τέσσερα προβλήματα διπλωματικά, και αυτό θα ήταν μια εξαιρετική λύση. Η εναλλακτική λύση είναι κακή», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάποιο μήνυμα για τον λαό του Ιράν που θέλει την πτώση του καθεστώτος, ο Γουίτκοφ απάντησε: «Είναι απίστευτα θαρραλέοι άνθρωποι και είμαστε μαζί τους».