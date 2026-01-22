Γουίτκοφ για Ουκρανία: Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο - Οι συνομιλίες περιορίζονται σε ένα ζήτημα

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον περιοριστεί σε ένα τελευταίο ζήτημα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διεξαγάγει συνομιλίες με τη Ρωσία, ξεχωριστά με το Κίεβο και με ευρωπαίους ηγέτες, για διάφορα προσχέδια σχεδίου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Τραμπ ότι θα ολοκληρωθεί.

«Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, θα το βρούμε», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε ακροατήριο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα στο φόρουμ ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα ήταν «ηλίθιοι» αν δεν συνεργάζονταν για να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι θα μεταβεί στη Μόσχα αργότερα μέσα στην ημέρα. Μίλησε σε μια αυτοσχέδια εμφάνιση κατά τη διάρκεια πρωινής συνάντησης για το μέλλον της Ουκρανίας, με ομιλητές όπως ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ.

Ο Ρούτε εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας, λέγοντας: «Ποτέ δεν το αμφέβαλα αυτό». Πρόσθεσε επίσης: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στην Ουκρανία. Ας μην την χάσουμε».

Συνάντηση Πούτιν σήμερα με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Τραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συζητήσει την Πέμπτη στη Μόσχα ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι «λογικά κοντά».

Ο Πούτιν, μιλώντας αργά την Τετάρτη σε συνεδρίαση του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Κούσνερ, στη Μόσχα, προκειμένου να «συνεχίσουν τον διάλογο για την ουκρανική διευθέτηση». Στις συνομιλίες θα τεθούν επίσης η ιδέα του Τραμπ για τη δημιουργία «Συμβουλίου Ειρήνης» και το ενδεχόμενο χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Αυτό που διακυβεύεται είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματιστεί ο πιο αιματηρός πόλεμος στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το μέλλον της Ουκρανίας, ο ρόλος των ευρωπαϊκών δυνάμεων και το κατά πόσον μια ειρηνευτική συμφωνία υπό αμερικανική μεσολάβηση θα αποδειχθεί βιώσιμη.

«Νομίζω ότι μπορώ να πω πως είμαστε αρκετά κοντά», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει να το σταματήσουμε… Πιστεύω ότι βρίσκονται σε ένα σημείο όπου μπορούν να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε συμφωνία».

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έπειτα από οκτώ χρόνια συγκρούσεων στην ανατολική Ουκρανία, πυροδοτώντας τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Δύσης από τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου.

Η Ουκρανία και Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στη Ρωσία να επιτύχει τους στόχους της μετά από αυτό που χαρακτηρίζουν αρπαγή εδαφών «αυτοκρατορικού τύπου». Εάν η Ρωσία κερδίσει, λένε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, θα μπορούσε στο μέλλον να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Η Μόσχα απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως γελοίους και δηλώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κράτος-μέλος της Συμμαχίας.

Η Ρωσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιχειρούν να ματαιώσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, εισάγοντας όρους που γνωρίζουν πως είναι απαράδεκτοι για τη Μόσχα, η οποία - σύμφωνα με ρωσικούς ισχυρισμούς - κατέλαβε το 2025 κατά μέσο όρο από 12 έως 17 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους την ημέρα.