Γουατεμάλα: Έκρηξη ηφαιστείου - Εκατοντάδες πολίτες εκκενώνουν τα σπίτια τους (vid)

Οι Αρχές της Γουατεμάλας απομάκρυναν περίπου χίλια άτομα μετά από την έκρηξη του πιο ενεργού ηφαιστείου της Κεντρικής Αμερικής, του ηφαιστείου Φουέγκο, το οποίο εκτόξευσε λάβα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο AFP.

Οι κάτοικοι έσπευσαν την Κυριακή σε προσωρινό καταφύγιο μετά από την αύξηση της δραστηριότητας του ηφαιστείου Φουέγκο – το οποίο βρίσκεται 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας συντονισμού καταστροφών της Γουατεμάλας, Κονρέντ, Χουάν Λαουρέανο, ανέφερε ότι 125 οικογένειες, περίπου 900 άτομα, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από την κοινότητα Ελ Πορβενίρ.

