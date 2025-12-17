Γκίλφοϊλ: Θα παραστεί στη συνέντευξη Τύπου στη Γαδά για τον «Έλληνα Εσκομπάρ»

Στη συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί στη ΓΑΔΑ για την εξάρθρωση του κυκλώματος ναρκωτικών που φόρτωσε κοκαΐνη από τη Βενεζουέλα θα παραστεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το αλιευτικό που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες από τη Νέα Μηχανιώνα εκτιμάται ότι φορτώθηκε με ναρκωτικά ανοιχτά της Βενεζουέλας. Λίγες ώρες αργότερα κατασχέθηκε από τις αρμόδιες Αρχές και ρυμουλκήθηκε στη Μαρτινίκα, όπου γίνεται η καταμέτρηση της ποσότητας των ναρκωτικών. Μέχρι τώρα έχουν βρεθεί 136 πακέτα με κοκαΐνη βάρους 25 με 30 κιλών το καθένα, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλα ναρκωτικά κρυμμένα στις κρύπτες. Μέχρι τώρα εκτιμάται ότι τα κέρδη του κυκλώματος από τη διακίνηση των ναρκωτικών θα έφθαναν τα 100 εκατομμύρια.

Η παρουσίαση των στοιχείων της υπόθεσης, για την οποία έχουν συλληφθεί δέκα άτομα – τα πέντε μέλη του πληρώματος και πέντε άτομα στην Ελλάδα, ανάμεσά τους και ο αποκαλούμενος «Έλληνας Εσκομπάρ» – θα γίνει στις 14:30 στη ΓΑΔΑ, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και της Αμερικανίδας πρέσβη, η οποία θα απευθύνει και σύντομο χαιρετισμό.

Η παρουσία της εκτιμάται ότι συνδέεται με το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει η κυβέρνηση Τραμπ και προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων ναρκωτικών της Βενεζουέλας.