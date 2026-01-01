Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 96 διασωθέντες από ναυάγιο μεταναστευτικού σκάφους

Επτά πτώματα ανασύρθηκαν και 96 άτομα διασώθηκαν μετά την ανατροπή ενός σκάφους που μετέφερε μετανάστες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Γκάμπια την Πέμπτη.

Το σκάφος «φέρεται να μετέφερε πάνω από 200 μετανάστες», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι 10 από τους διασωθέντες μετανάστες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνουν επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

Η διαδρομή μετανάστευσης του Ατλαντικού από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής προς τις Καναρίους Νήσους, που χρησιμοποιείται συνήθως από Αφρικανούς μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ισπανία, είναι μία από τις πιο θανατηφόρες στον κόσμο.

Περισσότεροι από 46.000 παράτυποι μετανάστες έφτασαν στις Καναρίους Νήσους το 2024, αριθμός ρεκόρ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότεροι από 10.000 έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια αυτή, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση 58% σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Caminando Fronteras.

Τουλάχιστον 70 άτομα έχασαν τη ζωή τους τον Αύγουστο του 2025, όταν ένα σκάφος που πιστεύεται ότι είχε αναχωρήσει από την Γκάμπια με μετανάστες ανατράπηκε, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα ατυχήματα των τελευταίων ετών.