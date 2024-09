Γκάλαντ: Η Χαμάς δεν υπάρχει πλέον ως στρατιωτικός σχηματισμός στη Γάζα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές έπειτα από 11 μήνες πολέμου και πως η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση δεν υπάρχει πλέον ως στρατιωτικός σχηματισμός στη Γάζα.

«Η Χαμάς ως στρατιωτικός σχηματισμός δεν υπάρχει πλέον. Η Χαμάς συμμετέχει σε ανταρτοπόλεμο και εξακολουθούμε να πολεμάμε τους τρομοκράτες της Χαμάς και να επιδιώκουμε την ηγεσία της Χαμάς», είπε σε ξένους δημοσιογράφους, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Νωρίτερα, σύμφωνα με τον Guardian, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ότι έπληξε υψηλόβαθμους διοικητές της Χαμάς που δραστηριοποιούνταν σε αρχηγείο που είχαν εγκαταστήσει σε καθορισμένη ανθρωπιστική περιοχή στη νότια πόλη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι εξόντωσε πάνω από το ήμισυ της ηγεσίας της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και ότι σκότωσε ή συνέλαβε περισσότερους από 14.000 μέλη της από τους εκτιμώμενους 30.000 έως 40.000 τρομοκράτες που είχε η ομάδα κατά την έναρξη του πολέμου.

Στην ενημέρωση ο Γκάλαντ προσέφερε επίσης την υποστήριξή του για μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων στην πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, λέγοντας ότι θα δώσει στο Ισραήλ μια «στρατηγική ευκαιρία» να αντιμετωπίσει άλλες προκλήσεις ασφαλείας. Το να φέρουμε τους ομήρους στο σπίτι είναι «το σωστό», είπε.

Ο Γκάλαντ έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και σκληροπυρηνικούς θρησκευτικούς εθνικιστές υπουργούς σχετικά με την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για να σταματήσει ο πόλεμος και να φέρουν πίσω τους εναπομείναντες ομήρους με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους από το Ισραήλ.

«Αυτοί οι τρομοκράτες είχαν άμεση ανάμειξη στην εκτέλεση της Σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και πρόσφατα δραστηριοποιούνταν για τη διεξαγωγή τρομοκρατικών δραστηριοτήτων», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Σε αυτήν προσθέτει ότι ο αριθμός των απωλειών που ανακοινώθηκε από τις αρχές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας «δεν συμφωνεί με τις πληροφορίες που έχουν οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις), τα πυρομαχικά ακριβείας που χρησιμοποιήθηκαν και την ακρίβεια του πλήγματος».

Όπως αναφέρει, μεταξύ των τρομοκρατών που χτυπήθηκαν ήταν:

Σε αυτούς που στοχοθετήθηκαν στο πλήγμα περιλαμβάνονται οι επικεφαλής της εναέριας μονάδας της Χαμάς και του τμήματος παρατήρησης και στόχων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

