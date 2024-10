Γιούλια Ναβάλναγια: Θα κάνω τα πάντα για να πέσει ο Πούτιν - Θα βάλω υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρωσίας

Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, «θα συμμετάσχω στις εκλογές ως υποψήφια», δήλωσε στο BBC η σύζυγος του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια.

«Ο πολιτικός μου αντίπαλος είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Και θα κάνω τα πάντα για να πέσει το καθεστώς του το συντομότερο δυνατό» είπε. Αν και η ίδια γνωρίζει πως δεν μπορεί να επιστρέψει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία αφού κινδυνεύει να συλληφθεί, η Γιούλια Ναβάλναγια ανυπομονεί για την ημέρα εκείνη που πιστεύει ότι θα έρθει αναπόφευκτα, όταν τελειώσει η εποχή του Πούτιν και ανοίξει ξανά η Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι σύζυγός της, ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο πιο ένθερμος επικριτής του Προέδρου Πούτιν, καταδικάστηκε σε 19 χρόνια κάθειρξη για εξτρεμισμό, κατηγορίες που θεωρήθηκαν πολιτικά υποκινούμενες και πέθανε τον περασμένο Φεβρουάριο στον Αρκτικό Κύκλο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι φταίει ο Πούτιν για το θάνατό του, όμως η Ρωσία αρνείται ότι σκότωσε τον Ναβάλνι.

Καθώς κυκλοφορεί το Patriot, τα απομνημονεύματα που έγραφε ο σύζυγός της πριν από το θάνατό του, η Γιούλια Ναβάλναγια επανέλαβε τα σχέδιά της να συνεχίσει τον αγώνα του για τη δημοκρατία. Όπως και ο σύζυγός της, πιστεύει ότι θα υπάρξει η ευκαιρία να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Όταν θα συμβεί αυτό, λέει ότι θα είναι εκεί.

Ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok το 2020. Μεταφέρθηκε στη Γερμανία για θεραπεία και η γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ ζήτησε απαντήσεις από το καθεστώς του Πούτιν. Ο Ναβάλνι συνεργάστηκε με τους ερευνητές και εντόπισε τη δηλητηρίαση στην υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας, τη FSB.

Έτσι ξεκίνησε να γράφει τα απομνημονεύματά του καθώς ανάρρωνε.

Αυτός και η Γιούλια επέστρεψαν στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2021 όπου συνελήφθη μετά την προσγείωση.

