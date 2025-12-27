Η Κίνα εξακολουθεί διατηρεί εμπόδια στην εξαγωγή σπάνιων γαιών που χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες για την παραγωγή μόνιμων μαγνητών και άλλων προϊόντων, ακόμη και μετά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον Οκτώβριο μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του για την άρση των περιορισμών στις προμήθειες, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Όπως αναλύει το Bloomberg, περισσότεροι από δώδεκα καταναλωτές, παραγωγοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ειδικοί στο εμπόριο ανέφεραν ότι, παρότι η Κίνα έχει αυξήσει τις παραδόσεις τελικών προϊόντων — κυρίως μόνιμων μαγνητών — η αμερικανική βιομηχανία εξακολουθεί να μην μπορεί να αποκτήσει τις απαραίτητες πρώτες ύλες για να τα παράγει εγχώρια, κάτι που αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Περιορισμοί, συμφωνίες και πρακτική σύγκρουση

Τα μέτρα που διατηρεί η Κίνα αφορούν κυρίως τη διαχείριση αδειών εξαγωγής και τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις, καθιστώντας τα στρατηγικά υλικά δυσκολότερα προσβάσιμα.

Αυτό μεταφράζεται σε πρακτικά εμπόδια για τη βιομηχανική εφοδιαστική των ΗΠΑ, ειδικά στον τομέα των μόνιμων μαγνητών που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτροκινητήρες, ανεμογεννήτριες, ηλεκτρονικά και στρατιωτικά συστήματα. Παρά την αύξηση των εξαγωγών τελικών προϊόντων από την Κίνα, η ροή των βασικών πρώτων υλών παραμένει περιορισμένη, υπονομεύοντας τις προσπάθειες της αμερικανικής βιομηχανίας να αναπτύξει πλήρως εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες.

Επηρεάζουν την παραγωγή και την στρατηγική κατεύθυνση

Οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στη διάθεση σπάνιων γαιών δεν δημιουργούν προβλήματα μόνο σε επίπεδο βιομηχανικής δραστηριότητας, αλλά επεκτείνουν τις επιπτώσεις τους σε ολόκληρο το φάσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η δυσκολία εξασφάλισης κρίσιμων υλικών επιβραδύνει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε προηγμένες εφαρμογές, όπως οι μόνιμοι μαγνήτες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε τεχνολογίες αιχμής και λύσεις καθαρής ενέργειας. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συνεργαζόμενες χώρες σχεδιάζουν την αναδιάρθρωση των παραγωγικών τους δικτύων και επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους γύρω από την τεχνολογική ανεξαρτησία σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων.

Παράλληλα, η στάση του Πεκίνου αποκαλύπτει μια ερμηνεία της συμφωνίας του Οκτωβρίου που αποκλίνει από τις αρχικές προσδοκίες. Αντί για μια συνολική απελευθέρωση του εμπορίου, υιοθετείται ένα μοντέλο επιλεκτικής χαλάρωσης, το οποίο επιτρέπει τη διατήρηση επιρροής μέσω του ελέγχου βασικών πρώτων υλών.

Η πρακτική αυτή υπογραμμίζει ότι οι διεθνείς συμφωνίες, αν και μπορούν να περιορίσουν προσωρινά τις εντάσεις, δεν αναιρούν τη σημασία της στρατηγικής διαχείρισης παραγωγής και εξαγωγών, που εξακολουθεί να καθορίζει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά.