Γιατί οι Ισραηλινοί επιχειρούν στη Δυτική Όχθη: Ο ρόλος του Ιράν

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, επισκέφθηκε το Ισραήλ στην προσπάθειά του να προσπαθήσει να αποκλιμακώσει τις εντάσεις και να εξασφαλίσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα. Κάλεσε όλους τους παίκτες στην περιοχή να αποφύγουν προκλητικές ενέργειες.

Παρόλο που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα συνεχίζονται από το Ισραήλ, ένα άλλο θέατρο του πολέμου είναι σε πλήρη εξέλιξη υπό τη σκιά του πρώτου και αφορά τη Δυτική Όχθη, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξουδετερώσει τουλάχιστον 10 τρομοκράτες της Χαμάς.

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές Αρχές δήλωσαν ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις περιοχές Τζενίν και Τουμπάς της Δυτικής Όχθης, ενώ οι μάχες με πυροβόλα όπλα αναφέρθηκε ότι συνεχίζονταν το πρωί της Τετάρτης. Η Χαμάς δήλωσε ότι 10 μαχητές της σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε τρεις περιοχές της Δυτικής Όχθης: Τζενίν, Τουλκάρμ και στον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Φαρ'α, κοντά στην Τούμπας.

Ο κύριος εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής, Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ, δήλωσε ότι η κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη, ταυτόχρονα με τον πόλεμο στη Γάζα, θα «οδηγούσε σε τρομερά και επικίνδυνα αποτελέσματα». «Ο κόσμος πρέπει να αναλάβει άμεση και επείγουσα δράση για να περιορίσει αυτή την εξτρεμιστική κυβέρνηση που αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής και του κόσμου συνολικά», δήλωσε ο Abu Rudeineh, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην «ανατροπή των ισλαμοϊρανικών τρομοκρατικών υποδομών». Το Ισραήλ υποστήριξε ότι όλοι οι νεκροί ήταν μαχητές. «Το Ιράν εργάζεται για τη δημιουργία ενός ανατολικού τρομοκρατικού μετώπου κατά του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το μοντέλο της Γάζας και του Λιβάνου, χρηματοδοτώντας και εξοπλίζοντας τρομοκράτες και εισάγοντας λαθραία προηγμένα όπλα από την Ιορδανία», ανέφερε ο Κατζ σε ανάρτησή του στο Χ.

צה"ל פועל מהלילה בעוצמה במחנות הפליטים ג'נין וטול כרם לסיכול תשתיות טרור איסלמיות-אירניות שהוקמו במקום. איראן פועלת להקים חזית טרור מזרחית נגד ישראל ביו"ש, לפי מודל עזה ולבנון, באמצעות מימון וחימוש מחבלים והברחת נשק מתקדם מירדן.



עלינו לטפל באיום בדיוק כפי שמטפלים בתשתיות הטרור… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 28, 2024

Πρότεινε να εκδοθούν εντολές εκκένωσης των πολιτών για τη Δυτική Όχθη, του είδους που χρησιμοποιείται για την εκκένωση συνοικιών πριν από τις επιχειρήσεις των IDF στη Γάζα.

Φόβος για επέκταση των συγκρούσεων στην περιοχή

Όπως αναφέρει σε άμεση ανάλυσή του το BBC, μετά τη δραματική κλιμάκωση της βίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο το Σαββατοκύριακο, οι Παλαιστίνιοι και μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου θα θεωρήσουν τις σημερινές ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ως πρόκληση.

Τίποτα τέτοιας κλίμακας δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και δύο δεκαετίες, από τη δεύτερη παλαιστινιακή ιντιφάντα ή εξέγερση. Το Ισραήλ λέει ότι είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει αυτό που αποκαλεί «απειλή» από τους Παλαιστίνιους μαχητές στη Δυτική Όχθη. Πολεμά ήδη σε δύο μέτωπα: στη Γάζα και στα βόρεια σύνορά του με τον Λίβανο. Ο φόβος εδώ είναι ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να επεκταθεί και στη Δυτική Όχθη.

Πρώην αξιωματούχος των IDF λέει ότι το Ιράν «πλημμυρίζει» τη Δυτική Όχθη με όπλα

Η δράση του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη είναι μια «επιχείρηση κατά των ιρανικών όπλων και των τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε ο πρώην εκπρόσωπος των IDF Τζόναθαν Κόνρικους στην εκπομπή World at One του BBC Radio 4.

Ο Κόνρικους - ο οποίος είναι τώρα συνεργάτης στο Think Tank, Foundation for Defence of Democracies με έδρα την Ουάσινγκτον - λέει ότι εκρηκτικά, τουφέκια και πιστόλια εισάγονται λαθραία στη Δυτική Όχθη μέσω των συνόρων της Ιορδανίας.

«Το Ιράν κατακλύζει τη Δυτική Όχθη με όπλα», λέει. Οι σημερινές επιδρομές, λέει, είναι το Ισραήλ «που αμύνεται κατά των Παλαιστινίων τρομοκρατών. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τους Ισραηλινούς πολίτες».