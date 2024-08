IDF: Ανέκτησε τη σορό στρατιώτη που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανέκτησαν τη σορό ενός στρατιώτη, ο οποίος είχε απαχθεί από τη Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, στη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη τη νύχτα που πέρασε στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Το όνομα του νεκρού στρατιώτη δεν δόθηκε ακόμη στη δημοσιότητα, όπως ζήτησε η οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «επαινώ τις δυνάμεις του IDF και του ISA που διεξήγαγαν μια τολμηρή επιχείρηση για να ανασύρουν το σώμα ενός δολοφονημένου στρατιώτη από τη Γάζα και τον έφεραν στο σπίτι για ταφή στο Ισραήλ. Ο στρατιώτης έπεσε στη μάχη κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Αυτή η επιχείρηση αντανακλά τη δέσμευσή μας να φέρουμε όλους τους ομήρους στο σπίτι».

I commend the IDF and ISA forces who conducted a bold operation to retrieve the body of a fallen soldier from Gaza, and brought him home for burial in Israel. The soldier fell in combat during the Hamas attack on October 7th.



This operation reflects our commitment to bringing…