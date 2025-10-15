Έχουν περάσει 80 χρόνια από τη συνάντηση του Φραγκλίνου Ρούζβελτ με τον βασιλιά Αμπντουλαζίζ της Σαουδικής Αραβίας πάνω στο USS Quincy, μια ιστορική στιγμή που σηματοδότησε την απαρχή της αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, σημειώνουν σε ανάλυση οι Financial Times.

Και έτσι ξεκινά — ή τουλάχιστον εμβαθύνεται — ο ρόλος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Από τότε, η Ουάσιγκτον δεν κατάφερε ποτέ να αποδεσμευτεί πλήρως από την περιοχή.

Ακόμη και πρόεδροι όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξελέγησαν ως επικριτές της αμερικανικής εμπλοκής, βρέθηκαν τελικά να συνεχίζουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ.

Η αποτυχημένη κατοχή του Ιράκ, η ενεργειακή αυτάρκεια και η άνοδος της Κίνας φάνηκαν να στρέφουν το ενδιαφέρον αλλού, όμως η πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής εξακολουθεί να κρατά τις ΗΠΑ βαθιά δεσμευμένες στην περιοχή.

Τι διδάσκει η αποτυχία των ΗΠΑ να απεμπλακούν από τη Μέση Ανατολή;

Πρώτον, οι άνθρωποι υπερτιμούν τον ρόλο της βούλησης και της δράσης στην πολιτική. Τα εξωτερικά γεγονότα είναι αυτά που καθορίζουν πού στρέφεται η προσοχή μιας χώρας, ακόμη και μιας υπερδύναμης.

Από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ–Χαμάς στη Γάζα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε καμία ελπίδα να μείνουν αμέτοχες, τουλάχιστον όχι χωρίς να χάσουν κύρος, και άρα αξιοπιστία, σε άλλες περιοχές.

Υπάρχει μια πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών που αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν μία μηχανική ισορροπία: λιγότεροι πόροι στο ΝΑΤΟ σημαίνει περισσότεροι για τον «Ινδο-Ειρηνικό» και το αντίστροφο. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι η συγκεκριμένη τακτική ενίοτε δημιουργεί προβλήματα παρά λύνει.

Ακόμη και σήμερα, η Ουάσιγκτον φέρεται να ετοιμάζει μια αναθεωρημένη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, με έμφαση στο δυτικό ημισφαίριο.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιδεικνύουν ισχύ στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι από τα λίγα μέρη όπου μπορούν ακόμη να το κάνουν, καθώς σχεδόν κάθε χώρα της περιοχής εξαρτάται με κάποιο τρόπο από την Ουάσιγκτον, για ασφάλεια, άρση κυρώσεων ή τεχνολογική στήριξη.

Κι αφού οι ΗΠΑ διαθέτουν τέτοια μοναδική επιρροή στη Μέση Ανατολή, θα έπρεπε να επιδείξουν τεράστια αυτοσυγκράτηση για να μην επιδιώξουν να την ασκήσουν.