Ακόμη και πριν από την επιδρομή των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε λάβει μια κρίσιμη απόφαση για το τι θα συνέβαινε μόλις ο Νικολάς Μαδούρο, εξαφανιζόταν από την εξουσία.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα υποστήριζε την ηγέτη της αντιπολίτευσης και πρόσφατα βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Με τον Νικολάς Μαδούρο, αλλά και τη σύζυγό του, στα χέρια της αμερικανικής Δικαιοσύνης, η Βενεζουέλα γρήγορα κάλυψε το κενό στην κορυφή της εξουσίας στη χώρα, αναθέτοντας καθήκοντα προέδρου στην ως χθες αντιπρόεδρο και «δεξί χέρι» του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες.

«Είναι πολύ καλή γυναίκα, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να είναι ηγέτης, δεν τη σέβονται», έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνιζε με αυτόν τον τρόπο ότι η Ματσάδο δεν έχει ισχυρά ερείσματα ούτε μεταξύ των πολιτικών, αλλά ούτε και μεταξύ της επιχειρηματικής τάξης που είχε διαμορφώσει μια κάποια σχέση ισορροπίας με τον Μαδούρο.

Για την ίδια τη Ματσάδο η απόφαση ήταν «γροθιά στο στομάχι», το τελευταίο χτύπημα σε μια πολύμηνη προσπάθεια να προσεταιριστεί τον Τραμπ και τον κύκλο των αξιωματούχων του.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο απεσταλμένος του Τραμπ, Ρίτσαρντ Γκρένελ επισκέφτηκε το Καράκας και ζήτησε να τη συναντήσει, αλλά και να του παραδώσει μια λίστα με πολιτικούς κρατούμενους για απελευθέρωση. Παρά τις υποσχέσεις των ΗΠΑ για την ασφάλειά της, ούτε συναντήθηκε με τον Γκρένελ (έγινε πάντως ένα τηλεφώνημα σε καλό κλίμα) ούτε λίστα έδωσε, πιθανόν για να μην φανεί ότι ευνοεί κάποια πρόσωπα έναντι άλλων.

Οι ασαφείς σχεδιασμοί της για την επόμενη ημέρα επίσης ενόχλησαν την Ουάσινγκτον, όπως και οι ανακριβείς εκτιμήσεις ότι ο Μαδούρο και το καθεστώς του είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Ο Τραμπ, γράφουν ακόμη οι New York Times, πείστηκε τελικά από ανώτατους αξιωματούχους, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ότι αν οι ΗΠΑ στήριζαν ανοιχτά την αντιπολίτευση, η Βενεζουέλα θα αποσταθεροποιούταν ακόμη περισσότερο. Αυτό, έλεγαν ακόμη, θα απαιτούσε και ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, η απόφαση της Ματσάδο να στηρίξει ολόθερμα το ενδεχόμενο κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας ψύχρανε τις σχέσεις της με την επιχειρηματική ελίτ που είχε συμβιβαστεί με τον Μαδούρο και το καθεστώς του.