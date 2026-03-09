Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μπήκε στη νέα χρονιά αντιμέτωπος με μια οδυνηρό δίλημμα: Να περιορίσει τη λεγόμενη ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία ή να διακινδυνεύσει σοβαρές ζημίες στην οικονομία της χώρας του.

Σχεδόν εν μία νυκτί, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του έδωσε τη λύση. Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν προκάλεσαν ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενισχύοντας την κύρια πηγή εσόδων του Κρεμλίνου και διευκολύνοντας τον Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο.

Αφού το Ισραήλ βομβάρδισε τις ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, οι τιμές του αργού πετρελαίου ανέβηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, όταν οι αγορές σημείωσαν άνοδο μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το Politico, για τη Ρωσία, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ισοδυναμεί με οικονομικό κέρδος σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς το κόστος τεσσάρων ετών πολέμου στην Ουκρανία απειλούσε να μετατραπεί σε εγχώρια οικονομική κρίση.

Η επίθεση κατά του Ιράν μπορεί να υπονομεύσει την αξίωση της Μόσχας να σταθεί στο πλευρό των συμμάχων της, αλλά ήδη ωφελεί την οικονομία της Ρωσίας και, κατ' επέκταση, τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Οικονομική ανάκαμψη

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, ο προϋπολογισμός του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον έτος βασίστηκε σε μια τιμή αναφοράς 59 δολαρίων ανά βαρέλι αργού πετρελαίου Urals, το κύριο εξαγωγικό μείγμα της χώρας. Ωστόσο, τον Ιανουάριο, τα έσοδα από την ενέργεια έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2020, επιδεινώνοντας τα απογοητευτικά φορολογικά έσοδα.

Η διακοπή του πολέμου στην Ουκρανία δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι, πρόσθεσε ο Βακουλένκο, αλλά γινόταν σαφές ότι ακόμη και σε αυτό το μέτωπο, η Ρωσία θα έπρεπε να «εξοικονομήσει λίγο».

Τότε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν. Καθώς η Τεχεράνη αντέδρασε και η σύγκρουση εξελίχθηκε σε περιφερειακό πόλεμο, η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ σταμάτησε, προκαλώντας ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου.