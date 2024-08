Γιατί η Τουρκία δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει το μαχητικό F-35: Αμερικανός ειδικός εξηγεί

Τέσσερις λόγοι για τους οποίους η Τουρκία δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει F-35 απαριθμούνται σε άρθρο που δημοσιεύεται από το National Security Journal, διαδικτυακή ιστοσελίδα που ειδικεύεται σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, με αφορμή χθεσινού δημοσιεύματος τουρκικής εφημερίδας που αναπαράγεται στα τουρκικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει ο συντάκτης Μάικλ Ρούμπιν, πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας και ειδικός σε θέματα Ιράν, Τουρκίας και Μέσης Ανατολής, ο κυριότερος λόγος είναι η απόφαση της Τουρκίας να προμηθευτεί το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400, αναλύοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το ΝΑΤΟ σε περίπτωση που μια χώρα - μέλος διαθέτει τόσο F-35 όσο και S-400.

