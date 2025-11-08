Η Ισπανία έχει κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, χαλαρώνοντας τους κανονισμούς για τη μετανάστευση σε μια περίοδο που άλλες μεγάλες οικονομίες τους αυστηροποιούν.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Capital Economics, η ισπανική κυβέρνηση έχει λάβει συνειδητά μέτρα τον τελευταίο χρόνο για να επεκτείνει τα νόμιμα κανάλια μετανάστευσης και να διευκολύνει τη διαδικασία απόκτησης άδειας παραμονής για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Τον Μάιο, η Ισπανία μείωσε το χρονικό διάστημα που πρέπει να διαμένουν στη χώρα οι μετανάστες χωρίς έγγραφα προτού αποκτήσουν άδεια παραμονής και απλοποίησε τις διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης.

Η κυβέρνηση αναμένει ότι ο αριθμός των μεταναστών που θα τακτοποιηθούν νόμιμα θα αυξηθεί από περίπου 200.000 το 2024 σε περίπου 300.000 ετησίως - ποσοστό ίσο με το 0,6% του πληθυσμού - μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η οικογενειακή επανένωση αναμένεται επίσης να αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι μετανάστες θα φέρνουν συγγενείς τους να ζήσουν μαζί τους.

Η φιλελευθεροποίηση αυτή έρχεται τη στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούν πιο περιοριστική στάση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έχει μειώσει τη μετανάστευση από το 1,3% του πληθυσμού το 2022 στο 0,6% το 2024, ενώ η Γερμανία και η Ιταλία εστιάζουν σε αυστηρότερη επιβολή των νόμων και απελάσεις.

Η απόκλιση της Ισπανίας, σύμφωνα με την έκθεση, οφείλεται σε συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και γεωπολιτικών παραγόντων.

Σε οικονομικό επίπεδο, η ισχυρή αγορά εργασίας της Ισπανίας αποτελεί βασικό παράγοντα. Η μετανάστευση τείνει να αυξάνεται όταν η ανεργία μειώνεται, και η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, μειώνοντας περαιτέρω την ανεργία τα επόμενα χρόνια.

Με τον γηράσκοντα εγχώριο πληθυσμό, η μετανάστευση συμβάλλει επίσης στη διατήρηση της αύξησης του εργατικού δυναμικού, το οποίο, σύμφωνα με την Capital Economics, προβλέπεται να αυξάνεται σχεδόν κατά 1,5% ετησίως.

Αυτή η εισροή μεταναστών στηρίζει την ανάπτυξη του ΑΕΠ, η οποία προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,5% το 2026 και στο 2% το 2027 - ποσοστά σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που ανέρχεται στο 1%.

Οι γλωσσικοί και πολιτιστικοί δεσμοί της Ισπανίας με τη Λατινική Αμερική την έχουν καταστήσει φυσικό προορισμό για μετανάστες από την περιοχή αυτή. Πάνω από τα δύο τρίτα των νέων αφίξεων το 2023 προήλθαν από τη Λατινική Αμερική, σε σύγκριση με περίπου 15% από την Αφρική.