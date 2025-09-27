Στο στόχαστρο του Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να έχει βρεθεί η Δανία που έχει αποκτήσει ξαφνικά πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση.

Πολεμικά πλοία ανοιχτά των ακτών της, απειλές από Ρώσους αξιωματούχους – ακόμη και σενάρια χρήσης πυρηνικών – φέρνουν τη χώρα στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Η γερμανική Bild εξηγεί σε ανάλυσή της τέσσερις λόγους που η Δανία έγινε ο άμεσος αποδέκτης της ρητορικής του Κρεμλίνου.

1. Η «πύλη» του Πούτιν προς τον Ατλαντικό

Η Δανία ελέγχει τα στενά προς τη Βαλτική Θάλασσα – ένα στρατηγικό σημείο συμφόρησης για το ρωσικό ναυτικό. Από το Καλίνινγκραντ και την Αγία Πετρούπολη, ο μόνος δρόμος προς τον Ατλαντικό περνά από τη Δανία.

Ανοιχτά του Καλίνινγκραντ βρίσκεται το δανικό νησί Μπόρνχολμ, όπου η Κοπεγχάγη δοκίμασε πρόσφατα συστήματα πυραύλων μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τώρα, ο Ρώσος πρεσβευτής στην Κοπεγχάγη, Βλαντίμιρ Μπάρμπιν, σκληραίνει τη ρητορική του, μιλώντας για «σταδιακή αποδόμηση» της δανικής πυρηνικής πολιτικής.

2. Η αφοσίωση προς την Ουκρανία

Δισεκατομμύρια σε βοήθεια, παραδόσεις όπλων, συνχρηματοδότηση μακράς εμβέλειας drones – η Δανία είναι ένας από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Κιέβου.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Kiel για την Παγκόσμια Οικονομία, περίπου 12,1 δισ. ευρώ έχουν ρέει από τη Δανία στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου το 2022 έως τον Ιούνιο του 2025.

3. Σύνοδος κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη

Οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη την επόμενη εβδομάδα. Τα κύρια θέματα της συνόδου: περισσότερη βοήθεια προς την Ουκρανία και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η Μόσχα θέλει να αποδυναμώσει αυτό το μήνυμα – βασιζόμενη σε εκφοβισμό για να σπείρει διχόνοια και αβεβαιότητα στους Ευρωπαίους.

4. Οι εκλογές στη Μολδαβία

Στις 28 Σεπτεμβρίου, η Μολδαβία θα διεξαγάγει εκλογές – μια χώρα που η Ρωσία επιδιώκει να επαναφέρει στη σφαίρα επιρροής της με κάθε αναγκαίο μέσο. Προς το παρόν, η χώρα κυβερνάται από την ευρω-προσηλωμένη πρόεδρο Μαΐα Σάντου .

Με το να απειλεί ταυτόχρονα το μέλος του ΝΑΤΟ, τη Δανία, ο Πούτιν επιδιώκει να εντείνει το σενάριο απειλής – και να αναστατώσει τους Μολδαβούς πριν από τις εκλογές.