Στα πρόθυρα για την πραγματοποίηση μιας μεγάλης επιχείρησης στην πόλη της Γάζας βρίσκεται το Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το AP, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και να επιστρέψουν οι όμηροι. Ωστόσο, ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, αποχώρησε από τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τη Χαμάς.

Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, ο Τραμπ δεν άσκησε καμία δημόσια πίεση στο Ισραήλ να αλλάξει πορεία από τότε που έληξε η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο, την οποία ο ίδιος βοήθησε να επιτευχθεί.

Η Χαμάς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποδέχτηκε μια πρόταση εκεχειρίας που οι μεσολαβητές χαρακτήρισαν ως σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή που είχε εγκρίνει το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν έχουν ακόμη απαντήσει δημοσίως. Δεν είναι σαφές αν οι δύο σύμμαχοι, οι οποίοι πρόσφατα άφησαν να εννοηθεί ότι επιδιώκουν μια συνολική συμφωνία, εργάζονται για κάτι πίσω από τα παρασκήνια.

Ο Νετανιάχου λέει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει αύριο αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους και κατέθετε τα όπλα. Έχει όμως, επίσης, δηλώσει ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει για αόριστο χρόνο τον έλεγχο ασφαλείας στη Γάζα και θα διευκολύνει την «εθελοντική μετανάστευση» μεγάλου μέρους του πληθυσμού της Γάζας.

Ακόμη, όμως, κι αν η Χαμάς συμφωνούσε να αφοπλιστεί, άλλες ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις θα μπορούσαν σύντομα να την αντικαταστήσουν.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι μπορεί να υπάρξει ένα «οριστικό τέλος» στη Γάζα μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

«Πιστεύω ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά», είπε. «Αλλά πρέπει να τελειώσει».