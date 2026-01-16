Γιατί Αρκτική και Μέση Ανατολή είναι δύο όψεις του ίδιου γεωπολιτικού νομίσματος

Το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από ένα μοναδικό στενό στη Μέση Ανατολή, ενώ τεράστια κοιτάσματα σπάνιων γαιών και νέοι θαλάσσιοι δρόμοι αναδύονται στην Αρκτική που λιώνει. Από τις ανεμόδαρτες ακτές της Γροιλανδίας έως τα στρατηγικά στενά της Ερυθράς Θάλασσας, η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει μια πρόκληση διπλού μετώπου. Η αμερικανική πολιτική στην Αρκτική και οι δεσμεύσεις της στη Μέση Ανατολή μπορεί να φαίνονται ασύνδετες, ωστόσο αποτελούν ολοένα και περισσότερο δύο όψεις του ίδιου γεωπολιτικού νομίσματος.

Κάθε περιοχή δοκιμάζει την αμερικανική ισχύ μέσα από πιέσεις συμμαχιών, ασφάλεια πόρων και ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων, με τρόπους που αντηχούν και ενισχύουν ο ένας τον άλλον. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν την αρκτική στρατηγική τους και τις δεσμεύσεις στη Μέση Ανατολή ως άσχετες υποθέσεις. Είναι εγγενώς συνδεδεμένες από τις απαιτήσεις αποτροπής και διαχείρισης συμμαχιών, από τα ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας πάνω σε παγκόσμια στρατηγικά στενά, από την ανάγκη εξασφάλισης ενεργειακών πόρων και κρίσιμων ορυκτών, και από τον συνολικό ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα.

Το Αρκτικό Μέτωπο: Ο Υψηλός Βορράς του ΝΑΤΟ

Η Αρκτική μπορεί να φαίνεται απομακρυσμένη, αλλά βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ. Με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη Συμμαχία, το αρκτικό πλευρό της επεκτάθηκε, φέρνοντας νέα προσοχή στον «Υψηλό Βορρά». Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε το 2022 ότι «το ΝΑΤΟ είναι μια αρκτική συμμαχία» και τόνισε την ανάγκη για «ισχυρή και προβλέψιμη συμμαχική παρουσία» στην περιοχή, υπό το φως της ρωσικής στρατιωτικής συγκέντρωσης και των αυξανόμενων φιλοδοξιών της Κίνας.

Η Γροιλανδία, αυτόνομο δανικό έδαφος, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αναδυόμενης αρκτικής ασφάλειας. Η γεωγραφία της είναι «ζωτική για τον αμερικανικό στρατό και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς η συντομότερη διαδρομή από την Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική περνάει μέσω της Γροιλανδίας». Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτική παρουσία στη βορειοδυτική Γροιλανδία στη βάση Thule (πλέον Pituffik Space Base), βάσει αμυντικής συνθήκης του 1951 με τη Δανία. Σήμερα, η σημασία της Γροιλανδίας αυξάνεται: το λιώσιμο των πάγων ανοίγει σταδιακά αρκτικές θαλάσσιες οδούς και πρόσβαση σε πόρους, ενώ ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει καταστήσει «πρακτικά αδύνατη» τη συνεργασία μαζί της στην Αρκτική.

Θαλάσσια Σκακιέρα: Στρατηγικά Στενά από το GIUK έως το Ορμούζ

Η γεωπολιτική ισχύς συχνά εξαρτάται από λίγες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς. Στον Βόρειο Ατλαντικό, το ιστορικό στενό GIUK (Γροιλανδία-Ισλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της ναυτικής στρατηγικής. Στο ανατολικό ημισφαίριο, η θαλάσσια σκακιέρα εκτείνεται μέσω της Μεσογείου προς τη Διώρυγα του Σουέζ, το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ της Ερυθράς Θάλασσας, και το Στενό του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο.

Αυτά τα απομακρυσμένα στενά είναι στην πραγματικότητα διασυνδεδεμένες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου και της ασφάλειας. Το στενό του Ορμούζ μεταξύ Ιράν και Ομάν αποτελεί δίοδο για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Ομοίως, από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας διέρχεται περίπου το 10-12% του παγκόσμιου εμπορίου ετησίως. Όταν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι στην Υεμένη επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλοια σε αυτά τα ύδατα, η Σαουδική Αραβία ανέστειλε προσωρινά όλες τις αποστολές πετρελαίου μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ το 2018, υπογραμμίζοντας πόσο γρήγορα μια μεμονωμένη επίθεση μπορεί να αναστατώσει τις αγορές.

Αυτό που συνδέει την Αρκτική και τη Μέση Ανατολή σε αυτό το πλαίσιο είναι η έννοια της θαλάσσιας επίγνωσης και παρουσίας. Η προστασία του στενού GIUK και των διαδρομών της Βόρειας Θάλασσας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι ανάλογη με την προστασία του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Και οι δύο αποστολές πέφτουν κατά βάση στους ώμους του Αμερικανικού Ναυτικού.

Ενέργεια και Ορυκτά: Εξασφάλιση Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Η ενέργεια είναι η αιμοδοσία της γεωπολιτικής – και εδώ η Αρκτική και η Μέση Ανατολή είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος πόρων. Η Μέση Ανατολή είναι συνώνυμη με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· η Αρκτική, ωστόσο, αναγνωρίζεται πλέον ως αποθήκη τόσο ορυκτών καυσίμων όσο και κρίσιμων ορυκτών απαραίτητων για την οικονομία του 21ου αιώνα.

Η Γροιλανδία, ειδικότερα, φημολογείται ότι κάθεται πάνω σε τεράστια κοιτάσματα σπάνιων γαιών, ουρανίου και άλλων κρίσιμων ορυκτών. Μια έρευνα του 2023 διαπίστωσε ότι 25 από τα 34 ορυκτά που χαρακτηρίζονται κρίσιμα από την ΕΕ μπορούν να βρεθούν στη Γροιλανδία. Αυτά περιλαμβάνουν σπάνιες γαίες απαραίτητες για κινητήρες ηλεκτρικών οχημάτων και ανεμογεννήτριες, γραφίτη για μπαταρίες, και μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου για καταλύτες. Ο έλεγχος αυτών των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι στρατηγικά ζωτικός καθώς ο κόσμος στρέφεται στην πράσινη τεχνολογία.

Ανταγωνισμός Μεγάλων Δυνάμεων: Ρωσία και Κίνα

Πίσω από μεγάλο μέρος της στρατηγικής διασύνδεσης Αρκτικής-Μέσης Ανατολής βρίσκεται η σκιά του ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων. Η Ρωσία και η Κίνα – οι δύο ισότιμοι ανταγωνιστές που αναγνωρίζονται στο αμερικανικό στρατηγικό δόγμα – δρουν και στα δύο θέατρα, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να σκέφτονται και να δρουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ρωσία αποτελεί τον κοινό παρονομαστή στα διλήμματα ασφαλείας και των δύο περιοχών. Στην Αρκτική, η Ρωσία είναι η κυρίαρχη παράκτια δύναμη και έχει επιθετικά αναπτύξει στρατιωτικές ικανότητες την τελευταία δεκαετία. Η Μόσχα επαναλειτούργησε σοβιετικές αρκτικές βάσεις, ανέπτυξε προηγμένα συστήματα ραντάρ και πυραύλων, και δημιούργησε αρκτική διοίκηση. Η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στη Συρία (από το 2015) της εξασφάλισε ναυτικό προγεφύρωμα στη Μεσόγειο και παρουσία στην νότια πύλη του ΝΑΤΟ.

Η Κίνα επίσης λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Αρκτικής και Μέσης Ανατολής στους αμερικανικούς στρατηγικούς υπολογισμούς. Το Πεκίνο αυτοαποκαλείται «εγγύς-αρκτικό κράτος» και επιδιώκει ενεργή αρκτική διπλωματία. Τα συμφέροντα της Κίνας στον Υψηλό Βορρά είναι εν μέρει επιστημονικά και εμπορικά – συντομότερες θαλάσσιες διαδρομές προς την Ευρώπη και πρόσβαση σε πόρους – και εν μέρει στρατηγικά, καθώς επιδιώκει να αποφύγει την υπερβολική εξάρτηση από θαλάσσιους δρόμους που περιπολούνται από τις ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο του 2025, Κίνα και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία για «κοινή ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού», επισημοποιώντας – βάσει πλαισίου συνεργασίας που καθιερώθηκε το 2024 – έναν Πολικό Δρόμο του Μεταξιού που θα μπορούσε να παρακάμψει παραδοσιακά στενά όπως η Διώρυγα του Σουέζ.

Καταμερισμός Βαρών και Αξιοπιστία

Κάθε συζήτηση για τις παγκόσμιες αμερικανικές δεσμεύσεις πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εσωτερική πολιτική και τις σχέσεις με τους συμμάχους. Στην Ουάσιγκτον έχει αναδυθεί μια διακομματική συναίνεση ότι οι ΗΠΑ πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στον ανταγωνισμό με την Κίνα, γεγονός που έχει μεταφραστεί σε εκκλήσεις για αποχώρηση από τη Μέση Ανατολή: μείωση στρατιωτικών αναπτύξεων και ενθάρρυνση των περιφερειακών συμμάχων να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της άμυνάς τους.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Στην κορύφωση του πολέμου του Ιράκ, οι ΗΠΑ είχαν πάνω από 170.000 στρατιωτικούς στο Ιράκ. Σήμερα, ο συνολικός αριθμός στην ευρύτερη Μέση Ανατολή είναι περίπου 30.000-50.000 (με διακυμάνσεις ανάλογα με τις περιφερειακές εντάσεις) – μια σημαντική μείωση. Η λύση που προτείνουν οι αμερικανοί στρατηγικοί είναι ο καταμερισμός βαρών – τόσο εντός του ΝΑΤΟ όσο και με εταίρους στη Μέση Ανατολή. Στο ΝΑΤΟ, αυτό σημαίνει ευρωπαϊκά μέλη που ενισχύουν δυνατότητες σε τομείς όπως η αρκτική επιτήρηση, οι ναυτικές περιπολίες και η ταχεία αντίδραση στη Μεσόγειο. Στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ έχουν ενθαρρύνει ένα περιφερειακό πλαίσιο ασφαλείας όπου τα κράτη του Κόλπου και εταίροι όπως το Ισραήλ συνεργάζονται, μειώνοντας έτσι την αποκλειστική εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

Τι Σημαίνει Αυτό για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, μια χώρα στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής, η διασύνδεση της αμερικανικής στρατηγικής στην Αρκτική και στη Μέση Ανατολή έχει πραγματικές επιπτώσεις. Η Αθήνα βρίσκεται σε στρατηγική θέση να συμβάλει – και να επωφεληθεί – από την αμερικανική προσέγγιση και στα δύο θέατρα.

Πρώτον, η ελληνική ναυτιλία και τα παγκόσμια στενά. Τα ελληνόκτητα πλοία μεταφέρουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν περίπου το 30% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και σημαντικό μέρος των φορτηγών πλοίων χύδην και μεταφορέων LNG. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αστάθεια σε στενά όπως το Ορμούζ, το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ ή το Σουέζ μπορεί να πλήξει άμεσα τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα.

Δεύτερον, η ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση. Η Ελλάδα, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, διαφοροποιεί τις ενεργειακές πηγές της – με νέους τερματικούς σταθμούς LNG (όπως η Ρεβυθούσα και ο νέος FSRU στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος άρχισε εμπορική λειτουργία τον Οκτώβριο του 2024) για εισαγωγή αερίου από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και αλλού. Μια σταθερή Μέση Ανατολή σημαίνει σταθερές προμήθειες LNG και πετρελαίου σε λογικές τιμές, κάτι που βοηθά την ελληνική οικονομία.

Τρίτον, η συνοχή του ΝΑΤΟ και η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα βρίσκεται στο νότιο πλευρό του ΝΑΤΟ και φιλοξενεί βασικές εγκαταστάσεις της Συμμαχίας, κυρίως τη Σούδα στην Κρήτη. Η Σούδα είναι κρίσιμος κόμβος για αμερικανικές και νατοϊκές επιχειρήσεις – από εκεί, οι ΗΠΑ μπορούν να προβάλλουν ισχύ προς τη Μέση Ανατολή και επίσης να υποστηρίξουν επιχειρήσεις της Συμμαχίας στον Υψηλό Βορρά ή τη Μαύρη Θάλασσα μέσω των διαδρομών Σουέζ-Γιβραλτάρ. Καθώς η αμερικανική στρατηγική συνδέει τα θέατρα Αρκτικής και Μέσης Ανατολής, η σημασία της Σούδας αυξάνεται.

Τέταρτον, διπλωματική μόχλευση και συμμαχίες. Η σύγκλιση της αμερικανικής στρατηγικής Αρκτικής-Μέσης Ανατολής παρουσιάζει στην Ελλάδα διπλωματικές ευκαιρίες. Η Αθήνα διατηρεί καλές σχέσεις με αραβικά κράτη (π.χ. ΗΑΕ, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία) και με το Ισραήλ – μια ισορροπία που λίγοι στην περιοχή επιτυγχάνουν. Αυτό τοποθετεί την Ελλάδα ως πιθανό διαμεσολαβητή ή διευκολυντή σε πρωτοβουλίες της Ανατολικής Μεσογείου που συνδέονται με ευρύτερους στρατηγικούς στόχους.

Από τον παγωμένο Αρκτικό Ωκεανό έως τα θερμά νερά του Περσικού Κόλπου, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλοηγούνται σε ένα ενιαίο στρατηγικό θαλάσσιο τοπίο με δύο κρίσιμους ορίζοντες. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι η αμερικανική πολιτική στην Αρκτική και οι δεσμεύσεις στη Μέση Ανατολή αντανακλούν κοινές επιταγές: διατήρηση ανοιχτών ζωτικών διαδρομών, αποτροπή αντιπάλων και καθησυχασμό συμμάχων, εξασφάλιση ενεργειακών και ορυκτών εφοδιαστικών γραμμών, και υπερίσχυση έναντι ανταγωνιστών μεγάλων δυνάμεων. Είναι δύο θέατρα που αντηχούν το ένα το άλλο.

Η μεταφορά των «δύο όψεων του ίδιου νομίσματος» είναι εύστοχη: γυρίστε το στην αρκτική πλευρά, και βλέπετε αμερικανικές δυνάμεις να εκπαιδεύονται με το ΝΑΤΟ για να φυλάξουν ένα νέο σύνορο· γυρίστε το στη Μέση Ανατολή, και οι ίδιες ΗΠΑ συνεργάζονται με εταίρους για να σταθεροποιήσουν ένα αιωνόβιο σημείο ανάφλεξης. Για συμμάχους όπως η Ελλάδα, η κατανόηση αυτής της διασύνδεσης προσφέρει ευκαιρία να ευθυγραμμιστούν προληπτικά με την επικρατούσα στρατηγική και να αντισταθμίσουν τις αβεβαιότητες ενός μεταβαλλόμενου κόσμου.

Εάν οι ΗΠΑ καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τον Υψηλό Βορρά και την Ευρύτερη Μέση Ανατολή ως ένα συνεχές στρατηγικής προσπάθειας – και όχι ως ανταγωνιστικές προτεραιότητες – έχουν καλύτερες πιθανότητες να διατηρήσουν την ισορροπία δυνάμεων υπέρ τους, να προστατεύσουν τα παγκόσμια κοινά αγαθά και να αποτρέψουν τους αντιπάλους από την εκμετάλλευση οποιουδήποτε περιφερειακού κενού. Τελικά, μια συνεκτική μεγάλη στρατηγική που εναρμονίζει την αρκτική επαγρύπνηση με τη μεσανατολική εμπλοκή θα ενισχύσει τη συλλογική ασφάλεια της διατλαντικής κοινότητας. Και σε αυτήν την ιστορία, έθνη όπως η Ελλάδα θα συνεχίσουν να βρίσκουν τόσο προκλήσεις για πλοήγηση όσο και ευκαιρίες για αξιοποίηση.

*Ο Γιαακώβ Χαλιώτης είναι ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Group of Verified Intelligence και τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει δραστηριοποιηθεί σε μια σειρά από μεγάλους οργανισμούς, όπου ηγήθηκε ομάδων ψηφιακής επικοινωνίας, αξιοποιώντας digital analytics και insights, ώστε Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές κα ακόμαι Υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές αποφάσεις.

Έχει διατελέσει Digital Strategy Manager στο National Lottery του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο το 2016, εργάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας της Αγγλίας την περίοδο της πανδημίας και, στη συνέχεια, ανέλαβε τον ρόλο του Global Brand Analytics Lead στη Shell, την πετρελαϊκή εταιρεία.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο, με καταγωγή από την Κεφαλονιά. Είναι ενεργό μέλος του Jewish Diplomatic Corps του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, όπου συμβάλλει στην παγκόσμια εβραϊκή διπλωματική δράση, με έμφαση στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και του αντισιωνισμού.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.