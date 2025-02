Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Τορόντο, όταν ένα αεροσκάφος γλίστρησε στον διάδρομο προσγείωσης και αναποδογύρισε, ευτυχώς χωρίς υπάρξει κανένας νεκρός.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι Αρχές και σωστικά συνεργεία προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος.

Συγκεκριμένα, όλα έγιναν λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα. Ένα αεροπλάνο τύπου CRJ-900, το οποίο εκτελούσε την πτήση DL4819 της Delta Air Lines, έφτασε στην καναδική πόλη από τη Μινεάπολη, μεταφέροντας 76 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Κατά την προσγείωση, το αεροσκάφος προσέκρουσε στον διάδρομο και στη συνέχεια αναποδογύρισε, όπως παρατήρησε ο Νταν Ρόναν, δημοσιογράφος και πιλότος με άδεια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ, ο οποίος μίλησε στο BBC.

Σημειώνεται ότι, οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι διαδραμάτισαν ρόλο στο συμβάν, σύμφωνα με τους αναλυτές. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του αεροδρομίου δήλωσε ότι ο διάδρομος ήταν στεγνός τη στιγμή του συμβάντος.

