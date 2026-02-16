Για τις 6 Ιουλίου αναβλήθηκε η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για το πλαστό πτυχίο

Το ποινικό δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης ανέβαλε την ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση κατά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, για τις 6 Ιουλίου, παρά τις ευρείες προσδοκίες ότι ο εισαγγελέας θα κατέθετε την τελική του πρόταση επί των κατηγοριών για πλαστογραφία επίσημου εγγράφου και άκυρο πανεπιστημιακό δίπλωμα, σύμφωνα με τη Hurrieyet Daily News.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από τα καθήκοντά του ως δήμαρχος, δικάστηκε για τέταρτη φορά με την κατηγορία της «πλαστογράφησης επίσημων εγγράφων κατ’ εξακολούθηση».

Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης από 2 έτη και 6 μήνες έως 8 έτη και 9 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Ιμάμογλου προέβη σε εκτενή απολογία.

Στην υπεράσπισή του, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν αφορά στην ουσία της ένα δίπλωμα, αλλά εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια πολιτικής του απομάκρυνσης.

Παράλληλα, κατήγγειλε παραβιάσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και της αρχής του φυσικού δικαστή, επισημαίνοντας τις αλλαγές στον πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια προηγούμενων ακροάσεων.

Η υπόθεση ανάγεται σε απόφαση του Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης στις 18 Μαρτίου του περασμένου έτους, όταν το διοικητικό συμβούλιο ακύρωσε τα πτυχία 28 ατόμων, μεταξύ των οποίων και του Ιμάμογλου.

Το πανεπιστήμιο υποστήριξε ότι το 1990 ο Ιμάμογλου μετεγγράφη παράνομα από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Κερύνειας στο αγγλόφωνο πρόγραμμα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης.

Μία ημέρα μετά την ακύρωση του πτυχίου, στις 19 Μαρτίου, ο Ιμάμογλου συνελήφθη στο σπίτι του και προφυλακίστηκε στις 23 Μαρτίου.

Ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει σήμερα πολλαπλές εν εξελίξει έρευνες, πέραν της φερόμενης πλαστογραφίας του πανεπιστημιακού του διπλώματος, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων που αφορούν κατηγορίες για διαφθορά και προσβολή εμπειρογνώμονα, καθώς και άλλα αδικήματα.