Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έφυγε από την Πιονγιάνγκ με τρένο το απόγευμα της Δευτέρας για να παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κίνας, Yonhap.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που ο 41χρονος Κιμ θα συμμετάσχει σε μια σημαντική πολυμερή διπλωματική εκδήλωση.

Η παρουσία του Βορειοκορεάτη ηγέτη στο Πεκίνο έρχεται για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Κατόπιν πρόσκλησης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας θα παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την Τετάρτη για να γιορτάσει την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τον Κιμ, θα παραστεί επίσης στην παρέλαση.