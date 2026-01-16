Γερμανός υπ. Άμυνας: Οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν ότι η από κοινού άμυνα στην Αρκτική είναι και προς το συμφέρον τους

Έκκληση προς τις ΗΠΑ «να αναγνωρίσουν την από κοινού άμυνα της Αρκτικής ως και δικό τους συμφέρον», απηύθυνε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, παραδέχθηκε ωστόσο ότι «δεν είναι εφικτό να επιβάλει κανείς τη συναντίληψη».

«Και η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα νόμιμα συμφέροντα της ασφάλειάς της εξυπηρετούνται καλύτερα από την κοινή άμυνα στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό», δήλωσε ο κ. Πιστόριους νωρίτερα απόψε κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Bundestag.

Απαντώντας σε παρέμβαση βουλευτή, ο οποίος επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πρόθυμες να το πράξουν, ο υπουργός 'Αμυνας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορείς να επιβάλεις σε κάποιον την συναντίληψη».

Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι κομβικής σημασίας, μη διαπραγματεύσιμες αρχές της διεθνούς τάξης, τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Οι βίαιες εδαφικές αλλαγές δεν έχουν καμία νομιμότητα βάσει του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι πεποιθήσεις έχουν αμφισβητηθεί εδώ και καιρό σε όλο τον κόσμο».

Γερμανία: Καθ΄οδόν για την Γροιλανδία 13 στρατιώτες της Bundeswehr

Σημειώνεται ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στέλνουν σήμερα Παρασκευή 13 στρατιώτες στην Γροιλανδία, με στόχο τη «διερεύνηση του πλαισίου για την ασφάλεια της περιοχής» και κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Οι 13 Γερμανοί στρατιώτες αναχώρησαν για το Νουούκ της Γροιλανδίας στις 9:20 (ώρα Ελλάδος) με Airbus A400M από την αεροπορική βάση του Βούνστορφ στην Κάτω Σαξονία, με ενδιάμεσες στάσεις στο Βερολίνο και στο Καρούπ της Δανίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο 'Άμυνας, αποστολή τους είναι «να διερευνήσουν το πλαίσιο των συνθηκών για πιθανή στρατιωτική συνεισφορά στην υποστήριξη της Δανίας για την εγγύηση της ασφάλειας στην περιοχή».

Όπως επισημαίνεται μάλιστα σε ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, η Bundeswehr θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο στη θαλάσσια επιτήρηση.

Τόσο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς όσο και ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους έχουν πάντως απορρίψει τις αμερικανικές αξιώσεις σχετικά με την Γροιλανδία, τονίζοντας ότι η Γερμανία θέλει να διασφαλίσει την περιοχή της Αρκτικής από τη ρωσική απειλή, στο πλαίσιο όμως του ΝΑΤΟ, από κοινού με τις ΗΠΑ.