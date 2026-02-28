Γερμανός πρέσβης: Να βρίσκονται στα καταφύγια οι πολίτες στο Ισραήλ - Ακύρωσε πτήσεις η Lufthansa

Να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών ασφαλείας συνέστησε στους Γερμανούς που βρίσκονται στο Ισραήλ ο πρέσβης της Γερμανίας στη χώρα Στέφεν Ζάιμπερτ, ενώ η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς την περιοχή. Στο Βερολίνο συνέρχεται η επιτροπή διαχείρισης κρίσεων.

«Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες των αρχών ασφαλείας. Πάνω από όλα, μείνετε κοντά σε κατάλληλα καταφύγια», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο πρέσβης της Γερμανίας Στέφεν Ζάιμπερτ.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις πρεσβείες της στο Ιράν και στο Ισραήλ και στις άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, στις 13:00 (ώρα Ελλάδος) θα συνεδριάσει η επιτροπή διαχείρισης κρίσεων προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση.

Νωρίτερα σήμερα, η Lufthansa ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τις πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι για σήμερα και για αύριο, ενώ οι πτήσεις της εταιρίας από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό και το Ομάν αναστέλλονται έως τις 7 Μαρτίου.