Γερμανικό δικαστήριο: Απαγορεύεται η είσοδος με κεφίγια στο πρώην ναζιστικό στρατόπεδο Μπούχενβαλντ

Γερμανικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το μνημείο του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε όσους φορούν κεφίγια, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της ανατολικής ομόσπονδης πολιτείας της Θουριγγίας απέρριψε το αίτημα μιας γυναίκας να της επιτραπεί η είσοδος στο μνημείο του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Μπούχενβαλντ ενώ φορούσε την κεφίγια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα απομακρύνθηκε όταν προσπάθησε να παρακολουθήσει μια εκδήλωση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την απελευθέρωση του στρατοπέδου τον Απρίλιο, φορώντας κέφιγια.

Στη συνέχεια, υπέβαλε αίτηση στα δικαστήρια για να της επιτραπεί να επιστρέψει στο μνημείο για μια άλλη εκδήλωση μνήμης αυτή την εβδομάδα, φορώντας την κεφίγια.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το μνημείο είχε το δικαίωμα να της αρνηθεί την είσοδο, επισημαίνοντας τον δηλωμένο στόχο της γυναίκας να «στείλει ένα πολιτικό μήνυμα ενάντια σε αυτό που θεωρούσε ως τη μονομερή υποστήριξη (του μνημείου) προς τις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης».

«Είναι αναμφισβήτητο ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την αίσθηση ασφάλειας πολλών Εβραίων, ειδικά σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε το δικαστήριο.

Το δικαστήριο επίσης έκρινε ότι το δικαίωμα της γυναίκας στην ελευθερία της έκφρασης υπερισχύει σε αυτή την περίπτωση του «ενδιαφέροντος του μνημείου να διατηρήσει τον σκοπό του».

Ο διευθυντής του μνημείου, Γενς-Κρίστιαν Βάγκνερ, σχετικά με το θέμα της κεφίγια, δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα NDR τον περασμένο μήνα ότι δεν είναι καθεαυτό «ένα απαγορευμένο σύμβολο» στο μνημείο.

«Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα σύμβολα… για να συνδεθούν με τα ναζιστικά εγκλήματα, τότε ζητούμε από τους ανθρώπους να αφαιρέσουν αυτά τα σύμβολα», είπε.

Περίπου 340.000 κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων Εβραίοι, Ρομά, ομοφυλόφιλοι και Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου, πέρασαν από το Μπούχενβαλντ και το παράρτημά του, Μίτελμπαου-Ντόρα, και τα δύο κοντά στην πόλη της Βαϊμάρης στη Γερμανία.

Περίπου 56.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μπούχενβαλντ - κάποιοι εκτελέστηκαν, άλλοι πέθαναν από την πείνα ή από εξαναγκαστική εργασία - και άλλοι 20.000 σκοτώθηκαν στο Μίτελμπαου-Ντόρα, όπου οι κρατούμενοι δούλευαν στα ναζιστικά πυραυλικά προγράμματα V1 και V2.