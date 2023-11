Γερμανία: Μαθητές πιθανότατα οι δράστες της εισβολής σε σχολείο του Αμβούργου

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Μπλανκενέζε, στο Αμβούργο, μετά την πληροφορία για δύο οπλισμένα άτομα τα οποία έχουν οχυρωθεί σε σχολικό συγκρότημα. Τα κίνητρά τους παραμένουν ακόμη άγνωστα, το ένα από τα δύο οπλισμένα άτομα απείλησε ότι θα κάνει χρήση του όπλου, αναφέρει η DW.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Αμβούργου, στο σημείο επιχειρούν ειδικές δυνάμεις, οι οποίες αναζητούν τους εισβολείς. Είναι μέχρι τώρα ασαφές εάν πρόκειται για μαθητές του σχολείου.

Η περιοχή έχει ήδη αποκλειστεί, ενώ η Αστυνομία επιβλέπει την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, έξω από το οποίο έχουν ήδη συγκεντρωθεί οι γονείς τους.

German police raid a school in Hamburg after a teacher was allegedly threatened with a gun. pic.twitter.com/R6S2wxJxsv