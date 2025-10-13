Γερμανία: Σταϊνμάιερ και Μερτς χαιρετίζουν την απελευθέρωση των ομήρων

Την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς χαιρετίζουν ο ομοσπονδιακός πρόεδρος, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενοι και στους τέσσερις άνδρες γερμανικής καταγωγής που βρίσκονται ανάμεσά τους.

«Επιτέλους. Έπειτα από 738 ημέρες οι όμηροι επιστρέφουν στο σπίτι τους - με Γερμανούς ανάμεσά τους. Πίσω τους βρίσκονται δύο χρόνια φόβου, οδύνης και ελπίδας. Σήμερα, οι οικογένειες μπορούν και πάλι να αγκαλιάσουν τους αγαπημένους τους», γράφει ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» και, αναφερόμενος στους ομήρους που δολοφονήθηκαν, τονίζει ότι «πρέπει και αυτοί να επιστρέψουν στο σπίτι τους ώστε οι οικογένειές τους να μπορέσουν να τους αποχαιρετίσουν με αξιοπρέπεια».

«Η σημερινή μέρα είναι ένα νέο ξεκίνημα, μπορεί να αρχίσει η επούλωση, ενώ έγινε ένα βήμα στον δρόμο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Μερτς.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος από την πλευρά του χαιρέτισε την απελευθέρωση των ομήρων ως «το πρώτο σημαντικό βήμα προς την ειρήνη» και ευχαρίστησε τους διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία «για τις ακούραστες προσπάθειές τους».

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ απηύθυνε επίσης προσωπικές επιστολές προς τους γερμανικής καταγωγής ομήρους, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «σταδιακά θα καταφέρουν να αφήσουν πίσω τους τις συνέπειες της βίας που αναγκάστηκαν να υπομείνουν».

Την ανακούφισή του για την επιστροφή των εν ζωή ομήρων στο Ισραήλ εξέφρασε και ο πρόεδρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου στην Γερμανία, Γιόζεφ Σούστερ.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τους τέσσερις Γερμανούς πολίτες που μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», δήλωσε και, αναφερόμενους στους 28 δολοφονημένους ομήρους που βρίσκονται ακόμα στη Λωρίδα της Γάζας - ανάμεσά τους και τρεις Γερμανοί - τόνισε: «Θρηνούμε όλους όσοι δολοφονήθηκαν και ελπίζουμε ότι τώρα θα επιστρέψουν και αυτοί αμέσως, ώστε να καταστεί εφικτό να τους αποδοθεί ύστατος φόρος τιμής».

Αυτή η μέρα, πρόσθεσε ο Σούστερ, «είναι μια μέρα για περισυλλογή, αλλά σίγουρα δεν σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα, αντιθέτως σηματοδοτεί την αρχή μιας διαδικασίας θεραπείας και μόνο στο τέλος αυτής της διαδικασίας μπορεί να έρθει το ξύπνημα από τον εφιάλτη στον οποίο μας βύθισε η 7η Οκτωβρίου 2023».