Γερμανία: Πυρκαγιά σε ρόδα λούνα παρκ σε φεστιβάλ - Πάνω από 20 τραυματίες

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ρόδα λούνα παρκ στη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ κοντά στη Λειψία της Γερμανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 στην Ελλάδα) σε μια καμπίνα και εξαπλώθηκε σε διπλανή, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να υποστούν σοβαρά εγκαύματα. Ένας τραυματίστηκε από πτώση και 18 άνθρωποι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Following a fire at the Ferris wheel at the Highfield festival at the Stormthaler See lake in Leipzig, Germany, several people were injured pic.twitter.com/xD4M6hmodf

Αρκετοί τραυματίστηκαν πηδώντας από μεγάλο ύψος, στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη φλεγόμενη ρόδα.

«Οι τραυματίες λαμβάνουν θεραπεία και είναι καλά λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι υπεύθυνοι του Highfield Festival, προσθέτοντας ότι «είμαστε σε στενό συντονισμό με την πυροσβεστική, την αστυνομία και τις υπηρεσίες διάσωσης και ιατρικής περίθαλψης».

Ο Γερμανός ράπερ Ski Aggu ανέφερε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram ότι του είπαν να συνεχίσει το σόου του παρά την πυρκαγιά: «Μου είπαν στο ακουστικό πως έπρεπε να συνεχίσω το σόου (…) για να αποφευχθεί ο πανικός».

UPDATE: The fire is still burning on a ferris wheel at the Highfield Festival in Leipzig, Germany - which attracts 30,000 people every year. There were still passengers onboard the ferris wheel as it went up in flames.#BREAKING #Germany pic.twitter.com/gRmw2AzWEt